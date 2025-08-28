Es desprèn part d’un balcó d'un edifici del carrer Apodaca de Tarragona

Successos
Part de la façana d’un edifici del carrer Apodaca, concretament un fragment del balcó de la primera planta, s’ha desprès durant el matí d’aquest dijous, a prop de la plaça dels Carros. Afortunadament, els materials caiguts no han afectat cap vianant i no s’han registrat ferits.
L’incident ha obligat a mobilitzar efectius de la Guàrdia Urbana de Tarragona, que s’han desplaçat fins el lloc per assegurar la zona. Tècnics de l’Ajuntament també han anat per revisar l’estat de l’estructura de l’immoble.
Als baixos d’aquest edifici, fa prop d’un any, es va produir un incendi. Tanmateix, de moment es desconeixen les causes exactes que podrien haver provocat el despreniment.