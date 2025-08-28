Ciutat
Comencen els primers treballs de la pèrgola de la plaça Corsini de Tarragona
El projecte preveu un sistema de teles retràctils i serà compatible amb l’activitat habitual de la plaça durant tot l’any
Avui s’han iniciat els treballs d’instal·lació d’una primera estructura de L’Envelat, el projecte d’humanització de la Plaça Corsini, el qual contempla la instal·lació d’una gran pèrgola formada per un sistema de teles retràctils subjectades per pilars d’acer, les quals podran ser recollides en funció de la meteorologia.
L’actuació que a començat avui correspon a una primera prova inicial, la qual instal·larà una estructura parcial de L’Envelat davant l’espai de davant de l’oficina de Correus de la Plaça Corsini, en una superfície aproximada de 133 metres quadrats.
Aquests treballs inicials tenen una durada aproximada de dos mesos i permetran confirmar la idoneïtat de l’estructura i ajustar qualsevol detall de cara a la construcció restant. Un cop estigui finalitzada satisfactòriament aquesta primera fase es preveu elaborar el projecte executiu i licitar les obres de l’estructura completa.
L’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha destacat que “avui donem el tret de sortida a un projecte necessari i que farà possible humanitzar un espai tan cèntric i icònic com la Plaça Corsini. Es farà d’una manera moderna, amable i plenament adaptable a les necessitats ciutadanes. És una ambiciosa proposta amb segell 100% tarragoní que dona resposta a les necessitats reals i quotidianes de l’entorn i que de ben segur propiciarà que passin encara més coses a la plaça durant tot l’any”.
Un projecte tarragoní
El projecte de L’Envelat també preveu una nova il·luminació a la plaça, la ubicació de bancs i jardineres amb vegetació, una major superfície d’ombra i una compatibilitat total amb el mercadet i l’activitat habitual de la Plaça Corsini i el seu entorn, fomentant així la dinamització social, econòmica i cultural a la zona durant totes les èpoques de l’any. L’Envelat és un projecte de les arquitectes tarragonines Amàlia Jansà Fenollosa, Elisenda Rosàs Tosas i Maria Rius Ruiz.