Una investigació de la URV aconsegueix sintetitzar microcàpsules amb plàstics d'origen natural
El nou sistema permetria substituir els compostos tòxics utilitzats per encapsular detergents, entre altres usos
Una investigació de la Universitat Rovira i Virgili (URV) ha aconseguit sintetitzar microcàpsules a partir de plàstics d'origen natural, més respectuosos amb el medi ambient que els utilitzats actualment. Aquestes microcàpsules s'usen en la indústria per emmagatzemar productes -com ara detergents, cosmètics o aliments-, però estan fetes de compostos tòxics i, un cop s'han buidat, no són biodegradables i poden representar un risc per a la salut.
Els científics de la URV han proposat càpsules de doble capa, elaborades amb alginat i PEGDA, dues substàncies que combinen biodegradabilitat amb resistència.Tradicionalment, aquestes microcàpsules se sintetitzen amb polímers derivats del formaldehid, una substància química coneguda pels seus efectes nocius sobre l’organisme. Si queden a la roba, entren en contacte directament amb la nostra pell.
Si, en canvi, se les emporta l’aigua de la rentadora, van a parar a les depuradores que, incapaces de filtrar-les, les tornen a alliberar riu avall fins arribar al mar on, inevitablement, entren a la cadena tròfica, de la qual els humans som la darrera baula.Les càpsules elaborades a la URV estan fetes amb alginat i PEGDA. L’alginat és un polímer natural extret de les algues brunes del Mediterrani.
És un material renovable i abundant que destaca per la seva capacitat de gelificar i formar xarxes polimèriques biodegradables. Tot i això, les càpsules fetes exclusivament d'alginat no tenen prou resistència per suportar les condicions exigents del procés industrial o les forces mecàniques i les pressions del transport. Per millorar aquesta robustesa, es forma una xarxa entre l'alginat i el PEGDA, un polímer sintètic però biocompatible -que interactua amb un sistema biològic sense causar-li danys- que li aporta estabilitat tèrmica i mecànica.
Per tal de conèixer les seves propietats, l’equip investigador va sotmetre les càpsules a una bateria de proves, una espècie de control de qualitat, que ha revelat resultats "encoratjadors", segons la universitat. Més enllà de les propietats de les càpsules, l'equip investigador ha posat en valor els avantatges del procés de fabricació.
Gràcies a la seva relativa simplicitat és fàcilment escalable a entorns industrials i permet la producció contínua de càpsules, en una espècie de cadena industrial: "El procés d'extrusió és senzill, econòmic i escalable; això, juntament amb les propietats de les càpsules, el fan una alternativa amb molt de potencial i atractiva per la indústria", ha defensat Marta Giamberini, investigadora del Departament d'Enginyeria Química de la URV i coautora de la recerca.