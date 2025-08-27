Música
El grup tarragoní Sodi es classifica per a la final del concurs Sona9
El guanyador es decidirà el 23 de setembre a la plaça de Catalunya de Barcelona
La final de la 25a edició del concurs Sona9 tindrà representació tarragonina. El grup Sodi, conformat per Evan Dedes —veu i guitarra—, Jordina Gavaldà —bateria—, Eloi Genebat —teclats—, Álvaro López —guitarra— i Naïm Lutfi —baix—, és un dels tres conjunts que han aconseguit classificar-se per la final de la competició de música emergent en català organitzat pel Grup Enderrock i 3Cat. Els acompanyaran la lleidatana Bru i la bisbalenca Cloe Riembau.
La final se celebrarà el dimarts 23 de setembre a la plaça de Catalunya de Barcelona en el marc de la programació de les festes de la Mercè. Aquell dia, tots tres finalistes faran les seves respectives actuacions. Un cop acabades, el grup guanyador de la darrera edició del Sona9, gavina.mp3, tancarà la festa amb un concert.
Es repartiran més de 50.000 euros en cinc guardons: el premi Sona9, el premi Joventut i el premi Èxit per als tres finalistes. A més dels premis Cases de la Música i Verkami per Votació Popular. Aquest últim ja s’ha anunciat que el van guanyar els tarragonins Sodi, dotats amb 1.000 euros en material musical i un descompte del 100% sobre els serveis de la plataforma de micromecenatge Verkami que inclouen assessorament personalitzat i comunicació dedicada a la campanya en tots els canals de difusió de la plataforma.
Abans del concert final a les Festes de la Mercè, però, els grups hauran de passar diferents proves. Per una banda, hauran de fer un concert de petit format al Sona9 d’iCat, en què hauran de fer una versió d’una cançó al català o un poema musicat. També hauran de realitzar una estada a les Cases de la Música per preparar el directe amb un director d’escena i, finalment, hauran de fer una gravació d’una cançó original als Estudis Camaleó de Tordera, sota l’assessorament del productor Aleix Iglesias.
‘Poc-rock tarragoní’
Al grup els agrada dir que fan Poc-rock tarragoní. El baixista del conjunt, Naïm Lutfi, va explicar en declaracions al Diari Més el passat mes de juliol que «és un joc de paraules, però també una marca de la casa, perquè, històricament, a Tarragona hi ha hagut altres grups que han sigut referencials i s’han mogut més o menys en el mateix estil».
Sodi té clars referents del territori com Els Pets o Lax’n’Busto, però també s’inspiren en bandes internacionals com The Who, Oasis o els Rolling Stones. El mes de setembre del 2024, Sodi va publicar el seu primer EP, anomenat D’Anar per casa. Està conformat per cinc cançons pop d’històries d’amor, drames i ficcions, sense deixar el seu humor característic de banda.