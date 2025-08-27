Territori
La Generalitat obrirà la primera convocatòria del Pla de Barris a principis de setembre
Els municipis tarragonins podran presentar-se fins al 15 d’octubre i la resolució es coneixerà a finals d’any
La Generalitat de Catalunya obrirà la primera de les cinc convocatòries del nou Pla de Barris i Viles durant la primera quinzena de setembre. Així ho va anunciar la portaveu del Govern, Sílvia Paneque, després que el Consell Executiu aprovés ahir la despesa pluriennal de 200 milions necessària per activar aquest procediment. Els ajuntaments interessats podran presentar els seus projectes fins al pròxim 15 d’octubre i la resolució es farà pública «a finals del 2025 o inicis del 2026».
«Abans de l’estiu havíem aprovat el desplegament d’aquest pla i, ara, fem aquest últim pas perquè pugui ser pública la convocatòria», assenyalava la consellera Territori, Habitatge i Transició Ecològica. Paneque recordava que va visitar les diferents vegueries per presentar aquest programa, que pretén reduir les desigualtats territorials i socials en aquelles àrees on la renda per persona és inferior a la mitjana catalana. El mes de juliol, a més, es va organitzar una jornada adreçada als tècnics municipals perquè puguin «preparar els projectes amb garanties».
Les propostes que presentin els ajuntaments hauran de complir amb tres eixos: millorar urbanísticament àmbits de segregació urbana, treballar la cohesió social i la seguretat i adaptar les trames urbanes als efectes negatius del canvi climàtic. La portaveu del Govern apuntava que aquest tercer punt és «un afegit» respecte a l’antiga Llei de Barris de Pasqual Maragall i José Montilla. «L’objectiu final és millorar la qualitat de vida dels ciutadans de Catalunya amb projectes integrals i transformadors, però també sostenibles i avaluables per poder fer-ne un seguiment», remarcava.
El Govern preveu destinar 200 milions d’euros a cadascuna de les cinc convocatòries. Per tant, 1.000 milions d’euros fins al 2029, als quals s’afegiran els 600 milions que aportaran els mateixos ajuntaments. Així doncs, existirà un règim de cofinançament entre la Generalitat i les administracions locals per a finançar els projectes. L’òrgan autonòmic pagarà entre el 50% i el 75% del cost, en funció de la mida del municipi o poble que vulgui impulsar aquella intervenció.
La Part Baixa, a Tarragona
Diversos consistoris de la demarcació estan ultimant els seus projectes per a la primera convocatòria del Pla de Barris. És el cas de l’Ajuntament de Tarragona, que vol presentar el Pla Integral de la Part Baixa (PIPB). Els tècnics municipals, però, han hagut de revisar i modificar el document existent per adaptar-lo als criteris exigits. Per poder optar a la subvenció, el projecte ha d’incloure intervencions físiques, ecològiques i sociocomunitàries. Almenys un 25% de les accions contemplades han de correspondre a cadascun d’aquests àmbits.
El PIPB preveu fins a 25 actuacions, entre les quals hi ha la pacificació de l’eix Unió-Prim-Apodaca, la instal·lació d’un col·lector d’aigües pluvials a Torres Jordi, la construcció de nous equipaments culturals o la creació de comunitats energètiques. El consistori, però, ha de reforçar aquest projecte amb actuacions de caràcter social per complir amb les exigències de la futura convocatòria.
Els barris del Sud, a Reus
Qui també ho té clar és l’Ajuntament de Reus, que presentarà un projecte d’intervenció integral per millorar el sud de la ciutat. La proposta se centrarà, concretament, en els barris de Fortuny, Juroca, Montserrat, Carrilet i Parcel·les Casas. La candidatura no només inclourà projectes nous, sinó també d’altres que ja s’estaven treballant com la conversió del carrer d’Astorga en un eix cívic o la rehabilitació de pisos del barri Fortuny en conceptes d’eficiència energètica i accessibilitat.
Més municipis en la cursa
A banda de Tarragona i Reus, a la demarcació hi ha altres ajuntaments preparant les seves propostes. Valls apostarà pel Barri Antic, mentre que Constantí vol fer una actuació integral al barri de Centcelles. El Vendrell i Mont-roig del Camp també tenen previst presentar un projecte per a revitalitzar els seus nuclis antics. Això sí, la cursa per a obtenir una subvenció no serà fàcil, ja que hi ha molts municipis d’arreu de Catalunya interessats en el Pla de Barris.