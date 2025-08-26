Patrimoni
El Port de Tarragona protegirà el Mas dels Canonges i les restes arqueològiques del seu entorn
Invertirà 2 MEUR en la instal·lació d’una tanca en els terrenys portuaris que rodegen la Laboral
L’Autoritat Portuària de Tarragona (APT) protegirà el Mas dels Canonges, així com les diferents restes arqueològiques que han estat descobertes en el seu entorn. El passat dimecres, va sortir a licitació la instal·lació d’una tanca d’alta seguretat en els terrenys que té el Port al voltant del Complex Educatiu de Tarragona, on es troba aquesta masia construïda en l’època moderna. Aquesta mesura ajudarà a la conservació d’aquest jaciment, on recentment s’han trobat els vestigis d’un taller d’àmfores que hauria estat actiu entre els segles VI i VII.
L’any 2021, sota el mandat de Josep Maria Cruset, l’APT va adquirir les finques que rodegen l’antiga Universitat Laboral. En total, van haver d’abonar vuit milions d’euros a la Generalitat de Catalunya, que n’era la propietària. Quatre anys després, es col·locarà una tanca amb sensors al seu perímetre—d’aproximadament 2,8 quilòmetres— amb l’objectiu de prevenir l’accés de personal no autoritzat a les instal·lacions del Port, que invertirà 2,2 milions d’euros en aquesta actuació.
Segons fonts consultades, aquests terrenys «estan inclosos dins de la Delimitació dels espais i usos portuaris (DEUP) i formen una U al voltant del Complex Educatiu». La compra d’aquestes parcel·les es va fer per raons comercials.
Les que estan situades més al sud, cap al Mas de Patau, «es dedicaran a l’emmagatzematge de cotxes per a substituir la campa provisional que hi ha en els terrenys de la ZAL». Pel que fa a la «base de la U», estava previst que s’utilitzés per a l’ampliació de la terminal de la Boella, un projecte que es va acabar desestimant.
El cantó nord dels terrenys, que queda a tocar de la Terminal Marina de Dow, «podria acollir usos comercials, però dependrà de l’abast i de l’interès dels descobriments arqueològics». I és que, en aquesta zona es troba el Mas dels Canonges, al costat de l’entrada principal de la Laboral. Al voltant de la masia, s’han descobert diferents estructures associades a una vil·la romana. Per exemple, un balneum que va estar en funcionament fins a inicis del segle III o una àrea funerària d’època tardoromana.
Enguany, els investigadors Josep Anton Remolà i Josep Francesc Roig han documentat una nova troballa: les restes d’un centre productor d’àmfores que correspon a l’etapa de l’antiguitat tardana. Aquestes han sortit a la llum gràcies als treballs arqueològics que s’estan duent a terme des del 2023 i que encara no han finalitzat.
Un BCIN protegit
Més enllà de delimitar els terrenys previstos per a usos comercials, també es duran a terme altres mesures per a protegir el jaciment del Mas dels Canonges, que va ser declarat Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) l’any 1996.
Aquesta edificació es compon de diferents construccions connectades per un pati central on es troba un pou i una bassa. En aquest espai es conserva una gran nau rectangular de dos pisos i una torre de guaita de quatre alçades, així com una casa de dues plantes.