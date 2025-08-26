Societat
El Parc Francolí celebrarà les seves festes aquest cap de setmana
El pregó d'enguany anirà a càrrec de la periodista Laia Díaz
Tot és a punt per a la celebració de les V Festes de l’Associació de Veïns Parc Francolí, que tindran lloc aquest cap de setmana, del 29 al 31 d’agost. Entre les novetats, destaquen la incorporació d’una xaranga, una cursa de sacs i la potenciació de les activitats adreçades al públic familiar.
Enguany es tornaran a programar activitats amb aigua (festa de l’escuma, tobogans d’aigua,..) i no hi faltaran les revetlles musicals, el cinema, la gastronomia, el concurs de baldufa, el concurs de dibuix infantil, els bingos o els pintacares. Un any més, la zona de grades del Parc Francolí serà l’epicentre de les festes, que tindran servei de barra de bar durant els tres dies.
Les festes escalfaran motors aquest divendres, a partir de les 18 hores, amb la presència de la xaranga Tomanota. A les 19 hores, es continuarà la gresca amb espectacles d’animació infantil. Seguidament, la periodista Laia Díaz serà l’encarregada d’obrir oficialment les festes, a les 20:30 hores, amb el Pregó.
Dissabte a la nit es podrà gaudir de dos Bingos, en què es repartiran premis cortesia dels comerços col·laboradors del barri. Per tancar el dia es podrà gaudir de la Festa amb PD Petardeig. L’endemà les festes continuaran amb activitats adreçades al públic familiar.