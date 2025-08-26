Medi Ambient
Els veïns de l’Anella Verda reclamen més manteniment per evitar incendis
Les entitats adverteixen que l’acumulació de vegetació seca «incrementa notablement el risc de focs»
La Federació d’Associacions de Veïns de Tarragona (FAVT) i les associacions veïnals de la Unió de Sant Pere i Sant Pau, Sant Salvador, Mas d’en Pastor i l’Associació de Propietaris d’Urbanitzacions del Catllar (APUDEC) van manifestar ahir la seva preocupació «per l’estat d’abandó i la manca de manteniment que presenten els boscos de l’Anella Verda, tant de titularitat municipal com privada», així com «la manca de manteniment de la vegetació de l’interior dels barris».
Les entitats veïnals van advertir que l’acumulació de vegetació seca i l’absència de treballs de prevenció «incrementen notablement el risc d’incendis forestals», cosa que podria tenir «greus conseqüències per als habitatges i la seguretat de les persones».
Afectació als vehicles
A més, les associacions veïnals també van alertar que «tenim carrers plens de cotxes aparcats i envaïts de males herbes que, en cas de foc, afectarien als vehicles». Per aquest motiu, els veïns demanen a l’Ajuntament de Tarragona que garanteixi el compliment de la normativa vigent en matèria de prevenció d’incendis en tot l’àmbit de l’Anella Verda, així com que faci treballs periòdics de neteja i manteniment als terrenys de titularitat municipal tant a la zona boscosa com a l’interior de les zones urbanes.
Col·laboració privada
Les entitats veïnals també demanen al consistori que fomenti la col·laboració amb els propietaris privats per assegurar una gestió forestal adequada i sostinguda en el temps. Les associacions veïnals recorden que l’objectiu d’aquestes demandes «no és només protegir les nostres cases, sinó també preservar el valor mediambiental de l’Anella Verda i prevenir desastres, abans que sigui massa tard».
Noves accions
Finalment, els veïns i veïnes de l’Anella Verda de Tarragona van anunciar ahir en un comunicat que continuaran reclamant mesures «urgents» i, si calgués, emprendran noves accions per donar visibilitat a aquesta situació davant l’opinió pública i les institucions competents. Alhora, lamenten que «no podem estar sempre jugant a la ruleta russa i esperar cada any que ens toqui la neteja».