Successos
Els Mossos detenen un home per dos robatoris amb violència a dones d’edat avançada a Tarragona
Els dos fets es van produir amb una setmana de diferència i amb un mateix modus operandi.
Agents dels Mossos d'Esquadra de la comissaria de Tarragona van detenir divendres a la tarda un home de 19 anys com a presumpte autor de dos robatoris amb violència. Els dos fets es van produir amb una setmana de diferència i amb un mateix modus operandi.
El primer fet va ser el 5 d’agost quan el lladre va aprofitar que una dona accedia a casa serva per seguir-la fins a l’ascensor i, un cop a dins, fer-li una estrebada de la cadena d’or. De la mateixa manera, el 13 d’agost, va cometre el segon robatori. En aquest cas, el lladre va sostreure-li la cadena d’or a la víctima després de forcejar amb ella.
Arran d’aquests fets, la Unitat d’Investigació va fer-se càrrec del cas i va poder identificar el presumpte autor. Es tractava d’un home que al juliol ja havia estat detingut per un altre robatori violent. En aquella ocasió, un mosso fora de servei va poder interceptar-lo després de fer una estreba a una dona al carrer.
Amb la identificació i els indicis recollits pels investigadors, els mossos van establir un dispositiu de recerca i detenció mitjançant patrulles de seguretat ciutadana. Aquest dispositiu va tenir èxit divendres a la tarda quan una de les patrulles participants va localitzar-lo al passeig de Sant Antoni i el va detenir.
En el moment de la detenció el lladre portava la mateixa roba que duia quan va cometre el robatori violent del 5 d’agost.
Operatiu específic
Paral·lelament, els Mossos d’Esquadra han posat en marxa un dispositiu específic de prevenció dels robatoris amb violència i intimidació a la ciutat. Aquest operatiu inclou patrullatges preventius i vigilàncies amb agents de paisà, amb l’objectiu de localitzar i detenir persones amb requeriments pendents relacionats amb aquest tipus de fets.
El detingut va passar diumenge a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Tarragona.