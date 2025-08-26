Urbanisme
El Mas de la Creu de Tarragona es troba ‘okupat’ mentre es projecta la seva reforma i recuperació
Territori demana un estudi d’impacte ambiental i dubta del projecte de camps de futbol a l’Anella Verda
El Mas de la Creu de Tarragona, Bé Cultural d’Interès Nacional, es troba okupat. Segons ha pogut saber el Diari Més, l’immoble històric està habitat. L’Arquebisbat de Tarragona, el seu propietari, fa anys que el té tancat. Durant molt de temps no se n’ha sentit a parlar, fins que ha començat a caminar un nou projecte per construir vuit camps de futbol en la zona propera de l’Anella Verda.
Aquesta obra contempla la rehabilitació i recuperació del mas, tal com va avançar aquest mitjà. Ara bé, aquesta voluntat va sorprendre l’arxidiòcesi, que no va pactar la reforma de l’immoble amb els promotors del projecte, Tarraco Sports.
Fonts de l’Arquebisbat expliquen que el contracte de cessió de l’espai es va firmar «fa anys» i no acaba de convèncer l’arquebisbe Joan Planellas. De fet, el pla dels promotors és connectar els camps de futbol i el mas amb un vial i habilitar un accés des de la carretera. Planellas es reunirà pròximament amb Gepec i altres entitats ecologistes per discutir sobre el projecte i el seu possible impacte ambiental.
La construcció dels nous camps es treballa de forma conjunta amb el col·legi Sant Pau Apòstol, ja que es preveu que els equips de la seva escola, uns 300 infants, en facin ús. En total, si es dona llum verda, s’afectaran uns 230.000 m2. Més enllà dels camps esportius, es preveuen instal·lacions de tot tipus: oficines, piscina, bar, restaurant, magatzems, habitacions residencials, sales de fisioteràpia, gimnasos i sales polivalents. L’estudi de viabilitat preveu fins i tot la possibilitat d’instal·lacions de caràcter comercial com la venda d’equipament esportiu.
Un encaix amb l’entorn natural de l’Anella Verda que està estudiant el Departament de Territori. Recentment, Marc Vilahur, director general de Polítiques Ambientals i Medi Ambient, ha emès l’informe d’impacte ambiental del projecte.
Projecte incomplet
A l’informe, el departament de la Generalitat exposa els seus dubtes sobre la lògica del projecte i exposa que el Projecte d’actuació específica (PAE) presentat pels promotors està incomplet. Els Serveis Territorials d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació conclouen que no es pot fer un informe favorable del projecte i indiquen que la memòria del PAE «no justifica» la necessitat de disposar de totes les instal·lacions, que podrien estar «sobredimensionades».
«Complex turístic esportiu»
El director general de Polítiques Ambientals i Medi Ambient considera que el projecte presentat es pot assimilar a un «complex turístic esportiu» amb una gran quantitat d’instal·lacions de tot tipus, fet que «excedeix abastament» l’article de la norma urbanística que esgrimeixen els promotors.
Vilahur també exposa que no es valora la possibilitat que els equips del col·legi facin servir altres instal·lacions municipals, ni tampoc el camp de futbol del Roqueral, en propietat de l’Arquebisbat i annex a l’escola, «molt més lògic pel que fa a la mobilitat».
L’última novetat respecte aquest antic camp és que el govern municipal valorava fer-hi un aparcament públic, tot i que no s’ha avançat en aquest sentit. L’arxidiòcesi s’ha mostrat oberta a explorar aquesta possibilitat, però no hi ha hagut contactes.
Sense justificació
Per últim, l’informe conclou que l’escola no necessitaria vuit camps de futbol i que «no es justifica» la necessitat de les altres instal·lacions. Així, Vilahur resol que el projecte s’ha de sotmetre a una avaluació d’impacte ambiental pels seus possibles efectes i que els promotors han d’elaborar un estudi ambiental abans de donar el vistiplau.