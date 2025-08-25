Habitatge
Tarragona lidera la rendibilitat del lloguer a Espanya: supera el 8% i és la capital més rendible de l'Estat
La capital catalana consolida el lideratge amb una rendibilitat més de 0,7 punts superior a la de Jaén (7,35%), la segona ciutat més destacada.
Ben posicionada com la capital de província més rendible per invertir en habitatge de lloguer a tot l’Estat, Tarragona es consolida amb una rendibilitat bruta del 8,07% registrada el passat mes de juliol, segons les últimes dades publicades pel portal immobiliari pisos.com.
Un percentatge que situa la ciutat per davant de Jaén (7,35%), Àvila (7,10%), Castelló de la Plana (7,05%) i Còrdova (7,05%), completant el TOP 5 de localitats més atractives per als propietaris que volen treure rendiment dels seus immobles.
Justament a nivell estatal, la rendibilitat mitjana del lloguer se situa en el 6,74%, el que suposa una pujada de set dècimes respecte al juliol de 2024 (6,04%) i sis centèsimes més que el mes de juny d’aquest any (6,68%). Aquest augment reflecteix la tendència a l’alça dels preus del lloguer i la pressió de la demanda davant una oferta cada cop més limitada.
Amb un preu mitjà d’adquisició per a un habitatge tipus de 90 m² fixat en 216.810 euros i una renda mensual mitjana de 1.218 euros, els propietaris obtenen uns ingressos bruts anuals de 14.623 euros, segons l’informe.
«Rentar un immoble a Espanya cada vegada és més car», adverteix Ferran Font, director d'Estudis de pisos.com. «Amb una oferta insuficient, molts propietaris aprofiten per augmentar preus, sabent que la demanda es manté forta malgrat les dificultats d'accés».
Radicalment oposat a Tarragona, a l’altre extrem del rànquing, es troben Donostia – San Sebastián (3,67%), Palma (4,35%), Pamplona (4,59%), Cadis (4,60%) i Màlaga (4,63%), amb retorns molt més discrets. Madrid i Barcelona, tot i ser les dues grans capitals estatals, ofereixen una rendibilitat moderada: 5,03% i 6,88% respectivament.
On no arriba al 6% la rendibilitat del lloguer és a Girona, la capital catalana amb un percentatge més baix, concretament, un 5,53%. Per sobre, s'hi situen Lleida (6,19%) i Barcelona (6,88%) que encara es troben a gairebé 1,20 punts percentuals per sota de la capital tarragonina.
No només consolida la seva posició al capdavant del rànquing estatal, sinó que Tarragona esdevé un referent per als inversors que busquen estabilitat i altes rendibilitats en el mercat immobiliari, en un context marcat per la tensió entre l’oferta i la demanda a tot el país.