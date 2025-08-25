Esport
Tarragona celebrarà la 10a edició de la Travessia de les 6 platges diumenge
La Tàrraco Aigües Obertes incorpora un nou recorregut de 10 km per commemorar el desè aniversari d'aquesta cita esportiva
Aquest matí ha tingut lloc la presentació de la desena edició de la Tàrraco Aigües Obertes-Travessia de les 6 platges que se celebrarà el pròxim diumenge 7 de setembre a les platges de Tarragona. La travessia, organitzada pel Club Natació Tàrraco amb la col·laboració de Tarragona Esports, vorejarà les platges Llarga, Capellans, Savinosa, Arrabassada, Cossis i Miracle, que completen un entorn natural de gran valor i amb un caràcter històric lligat a l’antiga Tàrraco.
Per commemorar el desè aniversari d'aquesta clàssica cita esportiva, els nedadors i nedadores podran escollir entre 4 distàncies diferents en comptes de les 3 que s'oferien fins ara. Enguany, com a novetat, els participants tenen disponible un recorregut de 10 kilòmetres que transcorre entre la platja del Miracle i la platja Llarga, i tornar.
La travessia ofereix tres circuits més amb l’objectiu de fer accessible l’experiència al major nombre de persones possible. La primera distància és per al recorregut Kids: Un total de 800 m dins la platja del Miracle i que aproximarà la natació d’aigües obertes als més petits i petites de l’esport base. La segona opció recorre 2,5 km que s'iniciaran a la platja de l’Arrabassada i que té un objectiu més popular i accessible a tothom. Finalment, els participants tenen la possibilitat d'inscriure's a la distància de 5 km que comencen a la platja Llarga. La Travessia de les 6 Platges forma part del Circuit Català de Travessies de la Federació Catalana de Natació i els recorreguts de 10K i 5K són puntuables. A més, es preveu que la convocatòria d'enguany superi la participació del 2024 amb més de 300 inscrits.
La desena Travessia de les 6 platges compta també amb una altra novetat: Tant la zona d’arribades, de lliurament de dorsals i de guarda-roba canvien d’emplaçament amb motiu les obres de l’antiga plataforma del Miracle. El nou punt estarà ubicat a la mateixa platja del Miracle, però a l’extrem més proper al Port Esportiu de Tarragona. D’aquesta manera, la Travessia de les 6 Platges serà visible des del Balcó del Mediterrani i, per tant, el públic que ho desitgi podrà seguir aquest gran espectacle esportiu des d'aquest emblemàtic punt de la ciutat.
En el transcurs de la presentació, el conseller d'Esports de l’Ajuntament de Tarragona, Mario Soler, ha destacat que “es tracta d’una cita esportiva que s’ha convertit en un clàssic i que, amb la participació de centenars d’esportistes de totes les edats, tornarà a projectar la ciutat”. Soler ha felicitat el Club Natació Tàrraco per “aquestes 10 edicions” i ha afegit que “estem segurs que la d’enguany, que arriba carregada de novetats, tornarà a ser un èxit”.
El coordinador esportiu del Club Natació Tàrraco, Pere Mallafré, ha explicat que “enguany ampliem els recorreguts de la Tàrraco Aigües Obertes, incloent una distància de 10K, i mantenint els altres recorreguts. L'any passat vam comptar amb 330 inscripcions, i enguany esperem arribar a més de 350. El 10è aniversari de la Travessia de les 6 Platges serà un èxit. Les inscripcions estan obertes fins al dimecres 3 de setembre”.
Dissabte 30 d’agost es durà a terme un entrenament obert a totes les persones inscrites a la Travessia. El CN Tàrraco ja té confirmada la participació d’alguns nedadors i nedadores de renom internacional com Guillem Pujol (del Club Natació Mataró), 3r d’Espanya als 5K i 10K, i que ocupa la 16a posició al rànquing OW World Aquàtics. Però com es tracta d'una cita esportiva oberta a tothom, tant l'Ajuntament com el CN Tàrraco animen els tarragonins i tarragonines a participar en la Travessia i a plantejar-se com a repte el recorregut de 2,5 K.
Tota la informació sobre aquesta convocatòria esportiva i les inscripcions es pot consultar en aquest enllaç.