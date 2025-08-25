Port
El Port de Tarragona organitzarà una trobada internacional sobre eòlica marina flotant
L'esdeveniment se celebrarà el 10 d'octubre al Tinglado 1 del moll de Costa
El Port de Tarragona organitzarà el 10 d'octubreun fòrum sobre eòlica marina flotant, en què participaran experts internacionals, empreses catalanes del sector i institucions públiques, informa aquest dilluns el port en un comunicat.
La trobada, denominada Fòrum CATFLOWE –Catalan Floating Offshore Wind Energy-, es durà a terme al Tinglado 1 del moll de Costa i servirà perquè professionals debatin sobre el potencial de Catalunya per liderar aquest sector emergent.
L'esdeveniment, el programa del qual encara no està tancat, reunirà en un únic espai experts internacionals de l'eòlica marina flotant, empreses catalanes vinculades al seu desenvolupament, des de 'startups' fins a companyies especialitzades en el muntatge i la logística dels aerogeneradors marins flotants, així com institucions públiques.
Aquesta primera edició del Fòrum CATFLOWE se centrarà en tres grans eixos temàtics: l'estratègia territorial entorn de l'eòlica marina flotant, les sinergies que es poden establir entre el teixit productiu existent per atraure aquest nou negoci emergent i la capacitat tecnològica per poder desenvolupar aquest sector.
Giles Dickson, CEO de WindEurope, la principal associació europea del sector eòlic, serà l'encarregat de pronunciar la ponència inaugural, en què explicarà quin paper pot tenir Europa, i especialment la zona mediterrània, en el seu desenvolupament.
Altres ponents destacats seran la directora general d'Energia de la Generalitat, Marta Morera, o el director general de l'Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC), Joan Ramon Morante.
A més, el fòrum inclourà dues taules rodones, en què representants d'empreses vinculades al desenvolupament de l'eòlica marina flotant compartiran les seves visions sobre les perspectives de futur d'aquest sector.