Santa Tecla
El marxandatge de les festes de Santa Tecla ja està a la venda a mercats i mercadets
A partir de l’1 de setembre s’obrirà la botiga en línia i el dia 11 l'Estand de les Festes al Teatre Tarragona
El marxandatge de les festes de Santa Tecla ja està a la venda i ja genera furor entre els tarragonins. A la Teca i la Meca del Mercat Central ja es van generar les primeres cues per a comprar els diferents ítems i durant el cap de setmana Mercats s’ha desplaçat als mercadets de Bonavista i La Móra per acostar la venda als barris.
Com cada any, les entitats s’han implicat activament en el desenvolupament del marxandatge. El Ball de Diables amb la samarreta, que té un preu de 12 euros; la Fundació Estela amb el domàs, que val 17 euros; els Diables Voramar amb la bossa i el porta gots; La Moixiganga amb el mocador; el Ball de Gitanes amb la polsera; l’Agrupació de Portants dels Nanos Vells amb la totebag i el ventall dels Comerciants de la Via-T i la xapa i l’iman del Ball de Cossis i el got de la cooperativa Combinats, i com a novetat, el bodi amb Tecletes pels més petits.
A partir de l’11 de setembre també es podran comprar tots els elements oficials de marxandatge a l’estand de festes, ubicat al vestíbul del Teatre Tarragona, de 10 a 14 hores i de 17 a 21 hores.
Enviament a domicili
Un any més es podran comprar els productes oficials de les festes de manera virtual a la botiga de les festes de Santa Tecla en línia. Aquest sistema també permet fer la reserva del producte desitjat a partir del dia 1 de setembre, així com demanar l’enviament a domicili. Més enllà, els altres punts de venda físics són El Lloro de la Negrita, al carrer Governador Gonzalez, 25, la Llibreria La Capona, al carrer Gasòmetre, 41, i Rosassa.Piscolabis, al carrer Sant Agustí, 6. L’autora de la imatge d’aquestes festes de Santa Tecla és l’artista tarragonina Bet Díez Rodríguez, qui també és professora d’art i disseny a l’EADTarragona. La imatge se centra en l’instant en què sona el pasdoble Amparito Roca després del Pregó.