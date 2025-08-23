Platges
Reobert el túnel d'accés a la platja Llarga de Tarragona per Cala Romana
Adif ha fet unes obres de sanejament després de diversos despreniments a la zona
L'Ajuntament de Tarragona ha informat que el túnel d'accés a la platja Llarga per Cala Romana torna a estar obert. Des d'aquest dissabte al matí, els vianants hi poden transitar. El passat 15 d'agost es van detectar despreniments a la part superior del túnel, per on passen les vies del tren i l'accés a la platja Llarga s'havia de fer per platja dels Capellans. Ni el servei ferroviari ni el trànsit rodat van patir afectacions per aquesta incidència. Adif, responsable de l'obra, va iniciar fa tres dies les obres de sanejament, en horari nocturn. En els pròxims dies s'acabaran de realitzar algunes intervencions de suport, però que no requeriran tornar a tancar l'accés a la platja.