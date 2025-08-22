Via pública
Tasques de manteniment de la rotonda de Pere Martell de Tarragona
La intervenció substituirà les peces de granet trencades amb cares irregulars
La Brigada Municipal de Tarragona està executant aquesta setmana tasques de manteniment a la rotonda del carrer Pere Martell per la seva adequació, a causa de la degradació natural. La intervenció es tracta en la substitució de peces de granet trencades amb cares irregulars, fetes expressament per aquesta rotonda.
L’objectiu d’aquesta actuació és garantir el correcte estat d’una zona clau de la via pública, que gràcies a la seva ubicació i pendent es tracta un dels punts més funcionals per al trànsit i de gran valor paisatgístic.