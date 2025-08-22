Municipal
Tarragona ampliarà el servei d’assessorament jurídic especialitzat en desnonaments
L’IMSST contractarà un advocat extern que estarà disponible 12,5 hores setmanals
L’Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona (IMSST) ampliarà el seu servei d’assessorament jurídic especialitzat en matèria d’habitatge. Segons expliquen fonts de l’organisme, aquest passarà a estar disponible 12,5 hores a la setmana i no 9, com fins ara.
Amb aquest canvi, es pretén reforçar l’acompanyament a les persones en risc d’exclusió residencial que presentin dubtes legals davant la possibilitat de pèrdua d’habitatge. Per fer-ho possible, l’IMSST ha licitat la contractació d’un advocat extern que s’encarregarà d’oferir aquest servei. El valor estimat del contracte, que tindrà una durada de dos anys, és de 138.687,76 euros.
L’adjudicatària haurà d’informar i assessorar els usuaris sobre qualsevol qüestió vinculada a desnonaments, execucions hipotecàries, deutes, contractes de lloguer o ocupacions irregulars, entre altres. Tal com s’explica en els plecs tècnics, també es coordinarà amb el personal tècnic de Serveis Socials per a «la millor atenció, participació en altres grups de treball relacionats i realització d’informes».
Així doncs, aquest assessorament jurídic especialitzat va adreçat tant als equips professionals com als ciutadans i ciutadanes que viuen a Tarragona. Això sí, en el cas dels usuaris, l’atenció a qualsevol persona usuària «serà únicament i exclusivament perquè ha estat derivada de l’IMSST».
D’un temps ençà, l’administració local ha hagut d’incrementar els seus esforços per a poder fer front al fenomen de l’exclusió residencial, que ha anat a l’alça en els últims anys. En una entrevista al Diari Més el passat mes de novembre, la coordinadora del Punt d’Atenció per a Persones Sense Sostre, Antònia Garcia, apuntava que hi ha entre 200 i 300 desnonaments a l’any a la ciutat de Tarragona. Aquesta situació fa que la demanda del servei d’assessorament jurídic especialitzat en matèria d’habitatge també s’incrementi.
Dos anys d’experiència
Les persones interessades podran presentar-se a la licitació de l’IMSST fins al pròxim 5 de setembre. El perfil professional requerit és el de titulat en dret, amb la corresponent col·legiació, el qual exerceixi de forma autònoma o que formi part d’un despatx d’advocats. Haurà de tenir experiència i formació específica en matèria d’habitatge i una experiència mínima de dos anys en assessorament, assistència o defensa lletrada en l’àmbit social.
L’adjudicatària haurà de treballar durant 12,5 hores setmanals. Inicialment, seran distribuïdes en 9 hores d’atenció directa als usuaris i gestió de la demanda i 3,5 hores de feina interna i redacció d’informes, gestió d’expedients, coordinacions i suport als professionals de l’IMSST.
Altres branques
A inicis d’aquest 2025, l’Institut Municipal de Serveis Socials ja va contractar una advocada per a oferir també assessorament jurídic. En aquest cas, però, per a prestar un servei especialitzat en procediments de caràcter familiar, així com en processos civils i penals relacionats amb causes de caràcter social.