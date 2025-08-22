Solidaritat
Port Tarragona col·labora en la 10a edició del Sosciathlon
La desena Sosciathlon se celebrarà el pròxim 5 d’octubre a la Pineda i inclourà proves no competitives per a córrer o caminar, nedar, anar amb bicicleta, així com zumba
Port Tarragona serà una de les institucions col·laboradores de la 10a edició del Sosciathlon. L’Autoritat Portuària de Tarragona ha acordat amb l’Associació Solidària Sosciathlon ser un dels patrocinadors de l’esdeveniment, que uneix sota una mateixa jornada esport i solidaritat.
Enguany, el Sosciathlon se celebrarà el pròxim 5 d’octubre al matí, a la Pineda Platja – Vilaseca i els participants podran realitzar proves no competitives corrent, caminant, nedant, anant en bici o practicant zumba. La recaptació íntegra de les inscripcions es destinarà a la lluita contra el sarcoma d’Ewing i la malaltia de Von Hippel-Lindau, dues patologies minoritàries i tumorals. Amb aquesta nova col·laboració, Port Tarragona amplia la seva connexió amb el territori i el teixit social, a la vegada que reforça el seu compromís amb les causes socials.
La vinculació de l’APT amb Sosciathlon és un pas més en el compromís solidari del Port, que es materialitza any rere any amb el suport a altres activitats esportives solidàries així com altres iniciatives amb finalitats altruistes. «Creiem que el Port té un caràcter vertebrador del territori i això també es fa palès amb el nostre compromís ferm amb les causes socials i el teixit associatiu de les nostres comarques», afirma el president de Port Tarragona, Santiago J. Castellà. En aquesta línia, afegeix que «la col·laboració amb Sosciathlon respon a aquesta visió i estem segurs que servirà per a consolidar encara més una de les activitats solidàries més consolidades de la zona».
Per la seva part, el president de l’Associació Solidària Sosciathlon, Marçal Ferré, assegura que «estem molt satisfets d’haver pogut sumar el suport institucional i l’experiència de Port Tarragona al nostre projecte, especialment ara que acabem de celebrar el 10è aniversari. Amb el Port compartim una visió de contribució social al territori i relació amb el mar que ara s’enfortirà encara més».
Esport per una bona causa
El Sosciathlon és un esdeveniment multiesportiu solidari que enguany arriba la 10a edició. Organitzat per l’Associació Solidària Sosciathlon, l’activitat inclou diverses disciplines esportives: caminar o córrer cinc quilòmetres, nedar al mar 1,5 km, fer un recorregut amb bicicleta de 12,5 km o fer una sessió de zumba. A més, també s’oferiran classes de ioga i de You Can Fit. Els petits de la casa poden participar a la Cursa Kids, tant en modalitat a peu com nedant. Totes elles es podran fer el diumenge, 5 d’octubre al matí a la Pineda Platja.
El 100% dels diners recaptats amb l’organització d’aquest esdeveniment, incloent-hi inscripcions, donacions online de dorsal 0 i donacions in situ, es destinaran íntegrament a dues entitats benèfiques vinculades a la investigació de malalties i atenció de persones que les pateixen.
Enguany, la recaptació anirà a la investigació de malalties minoritàries i tumorals. Les dues entitats escollides són l’Hospital Sant Joan de Déu, per a la investigació del sarcoma d’Ewing, un càncer d’ossos infantil molt agressiu, i a la Asociación Española de Familias Von HippelLindau, que dona suport a les persones que pateixen aquesta desconeguda malaltia que genera múltiples tumors al cos al llarg de tota la vida.