Medi Ambient
Plantaran vegetació de ribera i netejaran el tram urbà del riu Clar
També s’eliminaran les plantes exòtiques invasores de l’entorn i es delimitarà el pas amb tanques
«És una intervenció important, tot i que sembli petita». Així va resumir ahir Guillermo García de Castro, conseller de Medi Ambient de l’Ajuntament de Tarragona, el projecte que es durà a terme els pròxims mesos al tram urbà del riu Clar, a tocar del centre poliesportiu i la piscina del barri.
Inicialment es duran a terme unes actuacions prèvies consistents en l’eliminació de runes i brossa tant en el perímetre com a l’interior del calaix del riu Clar; i l’eliminació exhaustiva de plantes exòtiques invasores, extraient les arrels dels mateixos.
Un cop fetes aquestes actuacions, es realitzaran tasques de delimitació del pas a partir del tancament d’espais de plantació amb tanca de fusta de doble travessera horitzontal en totes dues riberes. A banda, també es realitzarà una delimitació perimetral amb tanca de torsió per evitar l’arrossegament de sòlids cap al canal.
A continuació, es realitzaran les tasques de plantació tot reforçant el bosc de ribera en el costat oest del riu Clar amb la plantació d’arbres. «Tot i estar entre barris i a prop d’equipaments, és una zona que no disposa d’espais d’ombra per refrescar l’ambient, i això cal revertir-ho», va indicar el conseller.
25 mil euros
Finalment, la zona es senyalitzarà amb panells interpretatius explicant les actuacions realitzades i la importància ecològica del riu Clar. «Volem remarcar la idea de naturalitzar. Intentem que tornin a passar coses en aquests entorns naturals, que la vegetació creixi i que es guanyi en biodiversitat», va expressar García de Castro.
El pressupost de l’acció puja a 25.563,56 euros més IVA. L’actuació ja s’ha adjudicat les obres està previst que s’iniciïn el mes de setembre i els treballs tindran una durada estimada de 4 mesos.
Des de Constantí
El riu Clar neix al municipi de Constantí i entra al municipi de Tarragona creuant canalitzat el polígon industrial Riu Clar. Després creua la carretera A-7 i la carretera T-11, fins entrar de nou al teixit urbà i generant alguns espais de cert interès per la vegetació de ribera.
En la zona objecte del projecte, el riu Clar està totalment canalitzat i normalment té circulació superficial, ja que recull sobrants de l’estructura de regadiu que existeix encara en aquesta àrea que forma part de l’Horta Gran de Tarragona. Les arbredes existents immediatament a l’est i al sud són utilitzades per abundants ocells durant la migració, i existeixen bones poblacions d’oreneta cuablanca a l’entorn.
Greenbelt’26
Les accions s’engloben en el projecte Tarragona GreenBelt’26, finançat per la Unió Europea. Els darrers mesos s’estan posant a punt les diferents accions que han de transformar el medi ambient de diferents entorns de la ciutat, com el cas de la riera del Francolí.