Cultura
Més de 22.000 personas participen a les activitats de l'Estiu Tarragona Cultura
S'han organitzat una cinquantena d'actes de juny a agost
Més de 22.000 persones han gaudit aquest estiu de les programacions d'Arts Escèniques de la conselleria de Cultura de l'Ajuntament de Tarragona. En el marc del Festival Camp de Mart i del festival Cultura o Extinció, s'han organitzat una cinquantena d'activitats i actes per a la ciutadania entre els mesos de juny, juliol i agost. La proposta ha combinat grans formats amb espectacles de proximitat, activant espais patrimonials, places, jardins i escenaris naturals de la ciutat.
El festival Cultura o Extinció s'ha consolidat enguany tot omplint la ciutat durant uns dies d'espectacles, tallers i activitats amb mirada ambiental i social, integrant art i consciència climàtica. Un dels actes més destacats ha sigut la cloenda del festival a càrrec de Sol Picó i el seu espectacle Carrer 024.
El festival Camp de Mart ha tornat a omplir les nits d'estiu al seu Teatre Auditori. Arrencava amb la producció de La Bohème, interpretada per l'entitat Amics de la Lírica. La música i els concerts han tingut un destacat protagonisme durant els mesos d'estiu amb les actuacions de Rozalén, la doble sessió de Els Pets i Las Ninyas del Corro, Mamadousha i Julieta com a cloenda del Festival Camp de Mart.
Però aquests dos festivals no han estat les úniques programacions escèniques que s'han ofert. Aquesta temporada estival ha estat marcada per una gran diversitat de cicles més. El Cultura en Família ha ofert espectacles gratuïts de teatre, circ, clown i màgia en diversos barris de Tarragona. I d'altra banda, el cicle En Dansa, ha ofert propostes de dansa contemporània en entorns naturals i patrimonials, combinant moviment i senderisme l'Anella Verda sota el Pont del Diable.
Segons ha valorat la consellera de Cultura de l'Ajuntament de Tarragona, Sandra Ramos, «l'Estiu Tarragona Cultura 2025 ha reforçat el seu compromís amb la cultura accessible, diversa, dinamitzadora i que aposta per la identitat local, reforçant el caràcter patrimonial de la ciutat».