Serveis
L’Ajuntament de Tarragona formalitzarà el contracte de la brossa amb Urbaser entre octubre i novembre
L’empresa trenca el silenci: «Estem il·lusionats. Treballarem d’una forma que no s’ha fet abans»
L’Ajuntament de Tarragona formalitzarà el nou contracte del servei de recollida de brossa amb Urbaser entre octubre i novembre. Segons ha pogut saber el Diari Més, aquesta és el calendari que té sobre la taula l’executiu municipal per fer el pas definitiu per transformar la neteja a la ciutat.
La nova empresa, després de mantenir el silenci durant els últims mesos, es mostra «il·lusionada» per començar a treballar. «Hem viscut el procés judicial amb molt respecte i ens hem mantingut al marge per no interferir en res. Volem demostrar a la ciutadania que som capaços i que treballarem d’una forma que no s’ha fet abans», indiquen fonts d’Urbaser a aquest mitjà. «Estem molt contents per ser l’adjudicatària, però també per la ciutat de Tarragona. Creiem que un canvi li anirà bé», afegeixen.
La companyia, des que el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic va resoldre, manté reunions setmanals amb l’equip tècnic de l’Ajuntament. Des d’Urbaser reconeixen que el nou contracte és «molt exigent», però confien en complir-lo. «Treballem braç a braç amb el consistori perquè sigui un èxit i la ciutadania ho noti des del primer dia», expressen les citades fonts.
Repte de la maquinària
Per aconseguir-ho, l’empresa s’enfronta a diferents reptes, que ha començat a abordar fa molt poc, ja que no sabia si finalment seria o no l’adjudicatària. Un dels principals està relacionat amb la maquinària. «Estem treballant en la previsió i en els equipaments que disposarem mentre la nova maquinària arriba», expliquen des d’Urbaser. En aquest sentit, l’Ajuntament contractarà un peritatge per fer un inventari de tots els vehicles de la brigada.
Més enllà, la transició d’un contracte a un altre comportarà grans reptes logístics. Un exemple seran les instal·lacions base, que canviaran. «Estem parlant d’una plantilla de 300 treballadors. Molts d’ells no han conegut cap altra empresa que la que hi havia fins ara. Tot això porta temps però confiem a fer la transició el millor possible», indiquen.
Assemblea de treballadors
Uns treballadors que viuran una assemblea d’aquí a pocs dies. El sindicat USOC, minoritari al comitè d’empresa, ha recollit les suficients signatures per a convocar-la i les ha presentat al Departament d’Empresa i Treball. La voluntat expressada a la convocatòria és de revocar parcialment l’actual comitè d’empresa.
«Considerem que no s’està avançant gens amb el nou conveni laboral. No s’ha signat. FCC i UGT, el sindicat majoritari, fan teatre amb l’únic objectiu de guanyar temps i confondre a la plantilla», expressa Vicente Escudero, president de la secció sindical d’USOC. Des del sindicat volen posar els seus vots al comitè a disposició de la plantilla perquè els treballadors decideixin. La situació podria acabar amb eleccions sindicals d’aquí uns dos mesos.
Predisposició de l’empresa
Pel que fa a Urbaser, recentment ha iniciat els primers contactes amb els treballadors. «Tots els operaris subrogats els acollirem com els millors operaris possibles. Estem amb les mans obertes per garantir els drets laborals de tota la plantilla», afirmen des de l’empresa.
Tot i que no es va materialitzar cap conveni, el comitè d’empresa i FCC van acordar, al juliol, una millora salarial del 2,7% per al 2025. Malgrat no arribar al 3,5%, va servir per apaivagar momentàniament les tensions entre els treballadors i l’empresa. Ara, la pilota està sobre la teulada d’Urbaser. Per la seva banda, UGT confia a poder desencallar la situació amb la nova companyia.