Economia
Implantaran sis caixers ciutadans d’autoservei en oficines municipals de Tarragona
Es podran pagar impostos o demanar cita prèvia
Tarragona disposarà de sis caixers ciutadans d’autoservei en oficines municipals. Aquests quioscos s’ubicaran a les OMACs de la Rambla, de Sant Pere i Sant Pau i Ponent, a l’Oficina Municipal de Turisme, l’Antiga Audiència i del Teatre Tarragona.
Tots els equips disposaran de serveis enfocats a la ciutadania com el pagament d’impostos, autoliquidacions, cita prèvia, així com la compra d’entrades (tant del Museu d’Història com les que ofereix la regidoria de cultura), informació turístico-cultural, i la generació de rutes turístiques. Addicionalment, els quioscos instal·lats a les OMACs, que disposen d’identificació del ciutadà, permetran altres serveis enfocats a la ciutadania tarragonina com: volants d’empadronament d’habitants, registre d’entrada, notificacions o teleassistència.
«Amb aquest projecte l’Ajuntament de Tarragona fa un pas més cap a la digitalització, posant l’enfocament en la tecnologia com a element clau i de servei als tarragonins. I alguns d’aquests quioscos també oferiran prestacions pels turistes que ens visitin amb l’objectiu que s’enduguin una millor l’experiència a la nostra ciutat», remarca la presidenta del Patronat Municipal de Turisme, Montse Adan. Aquesta actuació forma part del projecte ConecTarragona, que compta amb un pressupost total de 928.070 euros.