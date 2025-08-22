Gastronomia
El bar de polígon a Tarragona on serveixen els millors 'callos' de Catalunya
En ple cor del Polígon Riu Clar de Tarragona, entre l’A-7 i l’AP-7, s’amaga el restaurant El Gordo 2, que enamora els seus comensals amb uns 'callos' que han estat considerats els millors de Catalunya. Aquest bar s’ha convertit en parada obligatòria per a aquells que busquen alguna cosa més que un simple menjar en ruta.
Al capdavant del local es troben els germans Dani i Paula, que han sabut mantenir viva l’essència de la cuina de sempre. Els seus guisats, cuinats a foc lent, són l’ànima del menú: manetes, morro, capipota... En definitiva, plats que evoquen records de casa que són servits en racions generoses.
Un dels grans atractius de El Gordo 2 són els seus esmorzars, famosos entre els treballadors del polígon i viatgers que coneixen el secret. Des de primera hora del matí, l’ambient s’omple de converses animades i plats contundents que ajuden a començar el dia amb energia.
El menú del dia canvia diàriament i manté un equilibri perfecte entre tradició i frescor. Pots trobar-te des d’una amanida lleugera fins un guisat que ha passat hores a la cuina. Tot això a preus assequibles, pensats per a aquells que busquen bon menjar sense fer tremolar la butxaca.
La clau de l’èxit d’aquest bar no només està en el que es cuina, sinó en com es fa. Aquí no hi ha dreceres: ni colorants, ni potenciadors de sabor, ni trucs. Només ingredients de qualitat i receptes heretades que es preparen amb paciència i afecte. Això es nota a cada mossegada i és el que converteix un simple menjar en una experiència que molts busquen repetir.
En definitiva, El Gordo 2 no és només un bar de polígon, és un lloc on es ret homenatge a la cuina de tota la vida. Així que, si passes per Tarragona, desvia’t uns minuts del camí, ja que descobriràs un racó on els 'callos' són només el principi d’una carta atapeïda de sabor i tradició.