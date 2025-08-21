Seguretat
Tarragona instal·larà sensors per detectar possibles inundacions en els punts més crítics de la ciutat
Es col·locaran entre vuit i deu dispositius, que permetran generar alertes en temps real
Els episodis de pluges intenses seran cada cop més freqüents a cau del canvi climàtic. Els aiguats del passat mes de novembre van colpejar amb força Tarragona. Especialment, la urbanització de la Móra, on el pas de la DANA va provocar el desbordament del canal i va generar greus desperfectes. Amb l’objectiu de mitigar les conseqüències de nous xàfecs en un futur, l’Ajuntament col·locarà sensors per detectar possibles inundacions.
El consistori ha licitat la instal·lació d’aquests dispositius, que mesuraran i monitoraran el nivell d’aigua en zones inundables i altres llocs crítics i generaran alertes en temps real quan es detectin increments sobtats. En el plecs tècnics ja estan definides vuit ubicacions, entre les quals es troben l’inici del canal de la Móra, el pavelló de Riuclar o la zona de l’Escola Campclar. També hi ha el pont de l’Arrabassada —al carrer Josep V. Foix— i el pont del carrer Joan Fuster que connecta amb el camí del Nàstic.
S’instal·laran altres dos sensors als barris marítims, zona propensa a les inundacions durant els dies de pluja intensa. Un es col·locarà a la pèrgola del Moll de Pescadors del Serrallo i l’altre, a la intersecció entre els carrers Smith i Castaños. Fa dos anys, els veïns de la Part Baixa van crear una Plataforma d’Afectats per les Inundacions per reclamar una solució definitiva a una problemàtica que arrosseguen des de fa molts anys.
Llocs opcionals
L’Ajuntament també vol col·locar un d’aquests equipaments al pont del Francolí. Abans, però, ha de rebre autorització per part del Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible, ja que aquest tram que passa sobre el riu forma part de l’N-340, que és estatal.
Més enllà d’aquestes ubicacions, l’Ajuntament planteja altres llocs opcionals que les empreses licitadores poden incorporar a la seva proposta. Aquests són el carrer Isaac Albéniz a la urbanització de Boscos, el canvi de rasant de l’avinguda dels Països Catalans, el carrer Tramontana a Cala Romana i el pont del Carrefour a la T-11.
L’adjudicatària haurà de realitzar un «pla de proves de fiabilitat in situ» dels sistemes instal·lats en tres ubicacions diferents que indiqui el consistori. La implementació d’aquest sistema permetrà preveure el risc d’inundacions, informar la ciutadania amb temps i prendre les mesures oportunes.
El pressupost per als treballs d’instal·lació és de 58.951,20 euros. Aquesta actuació, que es finançarà amb fons europeus Next Generation, forma part del projecte ConecTarragona, el qual té com a objectiu desenvolupar un ecosistema de gestió intel·ligent a la ciutat.
La Móra espera el compliment de compromisos pendents
El passat mes de gener, el ple va aprovar la moció que contemplava diferents mesures per evitar noves inundacions al barri, com la creació d’una comissió mixta amb veïns i administracions per trobar solucions, la renaturalització del torrent de la Móra o l’actualització del Pla de Protecció Civil.