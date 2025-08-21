Medi Ambient
Tarragona Greenbelt'26 naturalitza el tram urbà de riu Clar
Està previst que les obres està previst que s’iniciïn el mes de setembre i els treballs tindran una durada estimada de 4 mesos
El projecte Tarragona Greenbelt’26 naturalitza el tram urbà del riu Clar, ubicat a l’est del barri de Torreforta i a l’oest del barri de Riu Clar. Aquesta intervenció, tot i ser un espai petit, té l’objectiu de dignificar l’esplanada i millorar l’entorn del centre poliesportiu i de la piscina del barri.
Segons ha detallat el conseller de Medi Ambient de l’Ajuntament de Tarragona, Guillermo García de Castro, aquest matí durant una visita, «és un espai que tot i trobar-se a prop de grans equipaments del barri, no disposa d’espais d’ombra per refrescar l’ambient, i això cal revertir-ho».
Aquesta intervenció se suma a les altres dues que es duran a terme a altres espais urbans i periurbans del municipi com son el parc de la Muntanyeta de Sant Pere i Sant Pau i a la Llacuna de l’Anella Mediterrània. Totes tres engloben un conjunt d’actuacions de millora morfològica, ecosistèmica i paisatgística d’aquests espais periurbans del municipi de Tarragona.
El riu Clar
El riu Clar neix al municipi de Constantí i entra al municipi de Tarragona creuant canalitzat el polígon industrial Riu Clar. Després creua la carretera A-7 i la carretera T-11, fins entrar de nou al teixit urbà i generant alguns espais de cert interès per la vegetació de ribera.
En aquesta zona objecte de renaturalització, el riu Clar està totalment canalitzat i normalment té circulació superficial, ja que recull sobrants de l’estructura de regadiu que existeix encara en aquesta àrea que forma part de l’Horta Gran de Tarragona.
Ara mateix, l’àmbit del projecte està pràcticament desproveït de vegetació, corresponent a una extensió on només es desenvolupa una vegetació herbàcia. A banda, només hi ha algunes moreres joves i pi blanc, i també hi ha algun peu d’espècies exòtiques invasores, com Parkinsonia, o siberià i troana.
Les arbredes existents immediatament a l’est i al sud són utilitzades per abundants ocells durant la migració, i existeixen bones poblacions d’oreneta cuablanca a l’entorn.
Les actuacions de millora
Inicialment es duran a terme unes actuacions prèvies consistents en l’eliminació de runes i brossa tant en el perímetre com a l’interior del calaix del riu Clar; i l’eliminació exhaustiva de plantes exòtiques invasores.
Un cop fetes aquestes actuacions, es realitzaran tasques de delimitació del pas a partir del tancament d’espais de plantació amb tanca de fusta de doble travessera horitzontal en totes dues riberes. A banda, també es realitzarà una delimitació perimetral amb tanca de torsió per evitar l’arrossegament de sòlids cap al canal.
A continuació es realitzaran les tasques de plantació tot reforçant el bosc de ribera en el costat oest del riu Clar amb la plantació de nous arbres. Finalment, la zona es senyalitzarà amb panells interpretatius explicant les actuacions realitzades i la importància ecològica del riu Clar.
El pressupost de l’acció puja a 25.563,56 €+IVA. L’actuació ja s’ha adjudicat les obres està previst que s’iniciïn el mes de setembre i els treballs tindran una durada estimada de 4 mesos.
Les accions s’engloben en el projecte Tarragona GreenBelt'26, que compta amb el suport de la Fundación Biodiversidad, del MITECO, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), finançat per la Unió Europea -fons Next Generation EU.