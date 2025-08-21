Lleure
El Museu del Port ofereix un 'escape room' sobre tresors i vaixells
L’aactivitat és gratuïta i es durà a terme el divendres, 22 d’agost a les 19 hores
El Museu del Port ha organitzat per aquest divendres, 22 d’agost, l’escape room L’enigma de la Puça. L’activitat s’inclou dins de la programació d’estiu Vespres al Museu i està pensada per a persones de més de 16 anys. L’activitat agafa com a element protagonista l’embarcació La Bruja, un balandra construït fa 80 anys per la casa tarragonina La Puça, que és un dels elements expositius més destacats del Museu. A partir d’aquest vaixell i de la història dels seus creadors, l’escape room planteja als participants tot un seguit de reptes a resoldre. L’activitat és gratuïtat, però cal fer reserva prèvia.
El programa Vespres al Museu continua aquesta setmana amb una proposta pensada per a públic jove i adult, en la qual no només es difon el patrimoni mariner, sinó que es posa a prova l’enginy i l’astúcia dels participants, que només tindran una hora i mitja per a resoldre els reptes que planteja aquest escape room que es duu a terme al Museu.
El punt de partida de l’activitat se situa al 1944, quan l’enginyer Lluis de Muller i el mestre d’aixa Sebastià Roch, creadors de La Puça, haurien fet una excepcional descoberta davant les costes tarragonines, un vaixell enfonsat amb un enorme tresor al seu interior. Per evitar els espolis dels furtius, De Muller i Roch no haurien comunicat la troballa a ningú, però sí que haurien deixat una sèrie de pistes per saber-ne la seva localització amb l’esperança que en el futur alguna institució es pogués fer càrrec del rescat del derelicte. Aquestes pistes són les que ara han arribat al Museu i el pròxim divendres els participants a l’activitat hauran de desxifrar-les si es vol salvar el patrimoni enfonsat.
L’activitat, que està dinamitzada per Auriga Serveis Culturals, és gratuïta i té l’aforament limitat. Cal fer reserva prèvia trucant al 977 259 434 o enviant un correu electrònic a museuport@porttarragona.cat.