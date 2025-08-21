Via pública
L'Ajuntament de Tarragona inicia un servei de reforç de retirada d'herbes de l'espai públic
La intervenció es du a terme a diverses zones de la ciutat i té una durada de sis mesos
Aquesta segona quinzena d’agost ha començat a treballar l’empresa adjudicatària del nou servei de reforç de retirada d’herbes a Tarragona. La intervenció disposa de 4 persones que executaran tasques de desbrossat a diverses zones de la ciutat, segons necessitats. L’empresa també s’encarregarà de l’aplicació de producte herbicida per alentir la proliferació d’aquesta vegetació.
Aquesta és una de les accions de reforç que l’Ajuntament ha impulsat per tal de fer front a la ràpida i continua proliferació de vegetació espontània. L'import de l'adjudicació és de 114.919,75 € (IVA inclòs) i té una durada de sis mesos.
Aquest nou servei s’encarrega de la retirada de les herbes i la vegetació espontània de l’espai públic (vorals, voreres, escocells, camins, accessos, terrenys, etc.) amb desbrossadores, aixades i altres materials que consideri necessaris. A més, aquest servei s’encarrega, en cas que sigui necessari, de la senyalització específica.