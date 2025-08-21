Societat
Barberies, una tendència importada
Els professionals de Tarragona expliquen l’auge i la competència del sector a la ciutat
Si bé fa uns segles els barbers es dedicaven també a arrencar dents o practicar petites sagnies, avui són més aviat especialistes en taper fades, o el que és el mateix, un tall degradat. A Tarragona, les barberies es multipliquen com bolets, i amb el pas dels anys s’han convertit en un model de negoci cada vegada més comú. Què explica, doncs, aquesta febre?
«Els homes cada cop es cuiden més. Si abans venien un cop al mes, després cada quinze dies, i ara molts ja venen cada setmana, pràcticament», explica Enrico Quintero, propietari de la barberia Bling Bling, al carrer de la Unió. «Cuidar-se ja no és només cosa de dones. Si elles fan l’esforç, per què no l’hauríem de fer nosaltres també?», reflexiona.
Quintero va obrir fa tres anys atret per la idea de convertir el tallat de cabell en una experiència relaxant. «Volia un lloc on la gent pogués sentir-se bé, no només tallar-se els cabells. Tarragona em va semblar una bona opció, ja que és turística i té aquest punt de ciutat-poble que m’agrada», comenta. A més dels clients habituals, que no són pocs, amb l’arribada de l’estiu nota un augment gràcies als creuers. «Molts viatgers aprofiten la visita per venir a arreglar-se. La nostra ubicació també ajuda, entenc», apunta Quintero.
Per a altres barbers, el boom tampoc no és cap sorpresa. «Nosaltres venim de Veneçuela, i allà és normal trobar moltes barberies una al costat de l’altra», diu Debinson Moreno, soci de Flow La Movie, amb quatre anys d’història a Tarragona.
Per aquest motiu, la competència tampoc els espanta «Jo no discuteixo ni per clients ni per res. Cadascú es dona a conèixer i la gent tria on vol anar», assenyala. A més, indica, tenen una clientela molt variada. «Ens ve gent de totes les edats, des d’un nen d’un any fins a un avi. Fins i tot dones», assegura.
A diferència de Bling Bling, a Flow La Movie el personal és només de dos, el mateix Moreno i el seu soci, Pabel José. «Som nosaltres dos i prou. Aquí tot ho fem nosaltres. Ser autònom no és fàcil, però gaudim molt de la nostra feina» explica Moreno. Els socis, a més, reivindiquen haver estat pioners a portar tendències a la ciutat. «El pentinat estil ‘bròquil’ el vam posar de moda nosaltres. Quan vam començar ningú el feia, i mira ara», assegura.
Si hi ha una barberia veterana a Tarragona, aquesta és Black & White, fundada per Héctor Fabio Rosero fa divuit anys i gestionada juntament amb la seva parella Beatriz Mosquera. «Quan vam començar no hi havia barbers. La popularització del degradat va arribar amb Cristiano Ronaldo. Llavors tothom el volia, i nosaltres érem dels pocs que el fèiem», recorda Mosquera.
De treballadors a propietaris
Amb els anys, afirma, han vist créixer no només la competència sinó també tota una generació de barbers formats al seu local. «Molts dels que avui tenen barberia a Tarragona han treballat amb nosaltres. Aprenien, feien clientela i després obrien el seu negoci», explica. Per ella, aquest efecte de cadena és una de les claus de l’expansió actual, juntament amb l’arribada d’immigrants llatinoamericans a la ciutat.
«Sí que ho hem notat una mica, però tampoc ens preocupa. Al final cadascú es fa la seva clientela, i la gent escull on se sent més còmoda», reconeix. A més, a diferència d’altres barberies, Black & White ofereix serveis que van més enllà del tallat de cabell. «Fem trenes, extensions, allisats de queratina, permanents, manicura...», explica Mosquera. Això, en canvi, no és típic al seu país d’origen. «A Colòmbia els homes van a la barberia i les dones a la perruqueria», diu.