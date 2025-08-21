Cultura
25 anys de la Sala Zero oferint la millor música i festa a la tarragonina
Delafé y las flores azules, Mama Ladilla, Axel o Maria Hein són alguns dels noms dels primers artistes confirmats de la programació d’aniversari de la sala de concerts
Un dels imprescindibles de la nit tarragonina està d’aniversari. La Sala Zero fa, aquest curs que tot just comença al setembre, 25 anys d’història. Una extensa trajectòria que els ha consolidat com un dels referents de l’oci nocturn de la ciutat. Per celebrar-ho, no es pot fer altra cosa que no sigui una gran festa, i d’això, la Sala Zero n’és experta.
S’està cuinant una programació d’allò més especial, que tindrà l’essència del local del carrer de Sant Magí, amb alguns grups locals, de tribut o emergents, però també, per descomptat, d’altres de més consolidats i, fins i tot, de l’estranger. L’organització ja ha fet públics els primers artistes confirmats.
El programa donarà el tret de sortida el divendres 12 de setembre a les 21 h. amb el concert del grup de rock tarragoní, Superatomica. Això tan sols serà l’inici d’un curs replet de concerts. Al llarg d’aquest any d’aniversari, passaran per l’escenari de la Part Baixa de la ciutat, artistes com Ángel Stanich, Delafé y las flores azules, la balear Maria Hein o Mama Ladilla. També s’han anunciat concerts de d’artistes i conjunts internacionals com el grup francès Ryder the Eagle, els belgues The Names, els britànics Transmission o el cantautor argentí Axel.
Ángel Lopera, copropietari de la Sala Zero, explica que «aquest és només un primer anunci del tot el que farem aquest curs. Volem anar més enllà de la música en directe i preparar algun acte o activitat especial». El llegat que deixa la sala a Tarragona és innegable. «La Sala Zero està en un equipament cultural tarragoní amb una història de més de 50 anys. Aquí on som ara, abans hi havia negocis històrics com La Geganta o La Canela», assegura.
Pel que fa a la programació, el propietari deixa clar que la de l’aniversari té una línia continuista: «La idea de la sala sempre ha estat ser molt oberts pel que fa a les propostes i esperem superar les 100 jornades de concerts durant aquest any del 25è aniversari». «Tenim producte emergent i consolidat. Per exemple, els dos artistes argentins que venen —Axel i Mery Granados— són molt reconeguts a l’Argentina i molt més d’estadi que no pas de sala», afegeix.
El mes de juny del 2024, uns ruixats van fer enfonsar el fals sostre de la sala. Com a conseqüència, va entrar molta aigua a l’equipament i van quedar malmesos diferents materials i equips tècnics. «Estem en mans d’advocats per lluitar la indemnització a l’asseguradora. Ens vam haver d’endeutar demanant crèdits i, després de tenir la sala tancada tot aquell estiu, la vam poder reobir renovant el material malmès. Estem segurs que ens en sortirem», conclou Lopera.