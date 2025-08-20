Societat
Tercer intent del Port de Tarragona per vendre les seves accions del Nàutic
L’APT ha fixat un preu de sortida de 305.057,68 euros, un 27% menys respecte a la primera subhasta
Nou intent de l’Autoritat Portuària de Tarragona (APT) per desprendre’s de les 7.000 accions que ostenta de Nàutic Tarragona SA. Després de dues subhastes fallides, l’organisme públic ha tornat a posar a la venda les seves participacions, que representen el 35% del capital social de l’empresa que gestiona el Port Esportiu des de l’any 1994. En aquesta tercera licitació, el preu de sortida s’ha fixat en 303.057,68 i les persones —físiques i jurídiques— interessades podran presentar les seves ofertes fins a les dues del migdia del pròxim 1 de setembre.
Els sobres amb les propostes econòmiques s’obriran en un acte públic que se celebrarà el dia 9 de setembre, a les nou del matí, a les oficines de l’Autoritat Portuària, situades al passeig de l’Escullera. Un cop realitzada la subhasta, l’adjudicació a l’oferta més favorable quedarà en standby 30 dies, durant els quals la resta d’accionistes de la societat podran exercir el seu dret d’adquisició preferent.
El preu de sortida s’ha reduït un 15% respecte a la segona licitació, que va tenir lloc el passat mes de juny, i un 27% en comparació a la primera subhasta impulsada a l’abril. En aquell moment, fonts de l’APT explicaven que «Puertos del Estado havia recomanat a totes les Autoritats Portuàries del sistema espanyol limitar la seva participació en empreses». Per aquest motiu, van decidir vendre les accions que tenien del Nàutic.
Els locals del Port Esportiu
També va influir la polèmica pel lloguer dels locals del Port Esportiu. La primavera de l’any passat, gran part dels cessionaris van alçar la veu per exigir la continuïtat del contracte d’ús que van signar fa trenta anys i que expirava el 24 de març del 2024.
Els empresaris exigien que la seva vigència s’havia d’allargar durant els pròxims 12 anys, que són els mateixos que va atorgar el Port de pròrroga a Nàutic Tarragona SA per continuar explotant aquestes instal·lacions. Enmig de l’enrenou, l’Autoritat Portuària va demanar una valoració de les seves accions en l’empresa concessionària del Port Esportiu per a una futura venda que podria arribar ara, en un tercer intent.