Patrimoni
Tarragona es bolca de nou amb el seu patró
Veïns i turistes van omplir els carrers de la Part Alta per veure la professó
La Diada de Sant Magí a Tarragona va arrencar amb les matinades i ruixats que van mullar el tendal del Portal del Carro per complir amb la litúrgia. Després de la missa a l’ermita, els castells van omplir d’emoció la plaça de les Cols. I després de dinar tothom es va abillar per participar o veure la professó.
Des de ben abans de les 19 hores la plaça de la Font es va omplir de gom a gom per acompanyar el seguici cap al Portal del Carro. I no només a la plaça. Al carrer Major, la plaça de les Cols, el carrer Merceria i la plaça de la Pagesia tothom agafava lloc asseguts. Però quan sentien els timbals, ràpidament s’aixecaven. Els Negritos, Gegants Moros i Gegants Vells i del Cós del Bou caminaven solemnes al ritme de les gralles. Els seguien els Nanos Vells i Nous, aquests últims acompanyats amb el so de les gaites, que saludaven els més petits i mostraven la cara més afable del seguici. Els preferits de la canalla, amb permís del Magí de les Timbales, que pujava els menuts i es feia fotografies amb ells.
Tarragona
Les millors imatges de la Professó de Sant Magí
Redacció
A diferència de la professó de Santa Tecla, la del patró de la ciutat no compta amb tots els elements del seguici. I això fa que brillin elements que poden quedar eclipsats per altres figures, com el bestiari de foc. És el cas del Ball de Bastons de Tarragona i el Cos de Bastoners de l’Esbart Santa Tecla, que van posar un ritme àgil i sonor de camí a recollir la imatge del patró. La Banda Unió Musical de Tarragona va lluir-se amb melodies conegudes per tothom i feia les delícies de petits i grans, que combatien la calor amb vanos, de tots els colors i formes, mentre ballaven al ritme dels músics.
Un cop arribats al Portal del Carro, la imatge del patró de la ciutat, escoltada pels Ministrers de la Ciutat de Tarragona, els infants representant la persecució i martiri del sant, el clergat i representants polítics, va ser rebuda a la plaça de la Pagesia pels pilars de les quatre colles castelleres de la ciutat. Els tarragonins es van entregar de nou a Sant Magí. Però durant el recorregut el patró també es va trobar amb molts turistes i passavolants que ensopegaven amb la professó mentre descobrien la ciutat. Alguns es mostraven sorpresos i prenien fotografies del moment, mentre d’altre s’ho miraven amb desinterès i buscaven una terrassa disponible per fer un beure.
El colofó final va arribar amb la tornada i l’entrada de Sant Magí pel Portal del Carro, amb els trons de fons, a càrrec de la Pirotècnica Garcia de Lliçà d’Amunt. I també amb els tradicionals pilars caminant de les quatre colles castelleres, l’avantsala del que es podrà veure el dia de la Mercè, el 24 de setembre, al carrer Major.
El vespre va acabar amb la tanda de lluïment del seguici a la plaça de la Font. A la Rambla Nova, com es tradició, es van acomiadar les festes amb la ballada de sardanes organitzada per l’Agrupació Sardanista Tarragona Dansa, que va comptar amb la participació de la Cobla Reus Jove.
Després d’un estiu de festes majors de barris i de Sant Magí, toca descansar i agafar forces. Acaba la festa major petita, que cada cop ho és menys. Ara tots els ulls dels tarragonins miren el calendari. Comença el compte enrere per Santa Tecla.