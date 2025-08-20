Successos
Tallada l’A-7 a Tarragona per l’incendi d’un autobús: retencions i foc de vegetació
L’incendi d’aquest autobús de l’empresa Plana està provocant importants retencions en aquesta carretera
L’incendi d’un autobús de l’empresa Plana està provocant importants retencions a la carretera A-7, a l’altura de Les Gavarres, a Tarragona. El foc s’ha originat al maleter del vehicle, que ha quedat pràcticament calcinat en la seva totalitat.
Cap persona ha resultat ferida. Això sí, el foc que s’ha originat a l’autobús s’ha estès fins uns matolls que es trobaven a prop del voral. En aquests moments, ambdós focs, tant el del vehicle com el de vegetació, ja s’han extingit.
S'han produït més de dos quilòmetres de retencions a causa del foc. La circulació ha tornat de mica en mica a la normalitat.