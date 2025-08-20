Via Pública
Instal·len bancs reciclats a la plaça Cuba de Sant Pere i Sant Pau
La renovació forma part d’una prova pilot amb mobiliari urbà sostenible
La Brigada Municipal ha renovat vuit bancs de la plaça de Cuba, al barri de Sant Pere i Sant Pau. La intervenció forma part d’una prova pilot per incorporar nous materials al mobiliari urbà de la ciutat. Els anteriors bancs ubicats en aquesta zona eren de plàstic sense cap garantia del seu origen sostenible i possibilitat de reciclatge. En aquest cas, s’han instal·lat peces de fusta de plàstic reciclat, un material més sostenible, amb una gran durabilitat, de quilòmetre zero i que requereix menys manteniment que la fusta tradicional.
A través d’aquesta actuació es vol avaluar el comportament del material en un entorn real i a l’aire lliure. Els resultats obtinguts serviran per determinar en quines altres zones de la ciutat és més adient implantar aquest tipus de solucions, amb l’objectiu de fer que els espais públics siguin més resistents, sostenibles i fàcils de mantenir.