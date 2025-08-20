Diari Més

Castells

Les millors imatges de la diada castellera de Sant Magí

La Jove descarrega un Pde8fm que no es completava a les Cols des del 1878, SPiSP fa el seu segon 5de8, Serrallo estrena el 3de8 en el seu historial i els Xiquets recuperen el 2de8f

Diada castellera de Sant Magí.

Diada castellera de Sant Magí.Tjerk van der Meulen

Diada castellera de Sant Magí.

Diada castellera de Sant Magí.Tjerk van der Meulen

diada castellera de Sant Magí

