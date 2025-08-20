Serveis
L’Ajuntament de Tarragona farà un peritatge dels vehicles de la brigada de la neteja
El consistori vol saber quins poden continuar treballant i quantificar les reparacions per a fer la transició de contracte
L’Ajuntament de Tarragona contractarà un peritatge dels vehicles de la brigada de la neteja. Així, el consistori vol saber quins camions i escombradores, entre d’altres, poden continuar prestant el servei. També, es quantificaran econòmicament les reparacions, es numeraran quins vehicles seran ferralla i quins es poden contemplar com a reserves de la brigada.
Aquesta serà una de les peces de l’engranatge en el procés de canvi de contracte, després de rebre el vistiplau a l’adjudicació a Urbaser per part del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic. El contracte del peritatge té un pressupost base de licitació de 18.143,95 euros, amb IVA.
De fet, tal i com va avançar el Diari Més fa mesos, el 60% de la flota de vehicles del servei de neteja ha esgotat ja la seva vida útil. Concretament, 81 màquines de les 141 que disposa l’empresa en continuïtat, FCC, segons dades de l’últim peritatge fet a la flota, just abans de treure a licitació el nou contracte de la brossa. Per a pal·liar aquestes mancances, l’Ajuntament va llogar una desena de vehicles, entre els quals s’incloia un pel buidatge dels contenidors soterrats.
El mal estat dels vehicles ha sigut una queixa constant dels treballadors i dels sindicats de la brigada de la neteja. En aquest sentit, calculaven que un terç dels equips no sortien al carrer a causa d’avaries. Per exemple, de les tres motobombes disponibles per fer l’esbandiment manual, només una treballa amb normalitat des de fa mesos. Una situació que també ha reconegut la mateixa companyia, FCC, que ha expressat la voluntat de donar el millor servei possible tot i els problemes.
Renovació aviat
En els pròxims mesos ja entrarà en vigor el nou contracte del servei de la neteja amb Urbaser, el que suposarà una renovació integral. A més, s’inclouran diferents novetats respecte a l’anterior contacte, com la inclusió de nous barris: Joan XXIII i Tamarit i les zones d’interblocs de Campclar, Sant Salvador i Sant Pere i Sant Pau, entre d’altres.
També s’eliminaran tots els contenidors soterrats en sis mesos i se substituiran per contenidors de superfície. També hi haurà brigades específiques d’excrements de coloms i gos, entre d’altres. Amb tot, la renovació de la maquinària s’espera que transformi i millori veritablement l’aspecte de la ciutat. Alhora, també arrencarà a treballar el servei de gestió de dades de la brossa, contractat pel consistori.
Plataforma digital
Una companyia gironina crearà una plataforma que ha de millorar la gestió i planificació del dia a dia de la ciutat. Això facilitarà la presa de decisions i la diagnosi del servei.