Seguretat
La Guàrdia Urbana de Tarragona incorpora dos vehicles
La renovació de la flota reforça la seguretat i aposta per la sostenibilitat
L’Ajuntament de Tarragona ha incorporat avui dos nous vehicles híbrids a la flota de la Guàrdia Urbana. Aquesta adquisició s’emmarca dins del procés de modernització i renovació del cos de seguretat municipal, amb l’objectiu de disposar d’eines més sostenibles, eficients i adaptades a les necessitats actuals del servei.
Amb aquesta nova incorporació se sumen als cinc que es van incorporar al llarg de l’any 2023. Els dos nous turismes disposen de tecnologia digital actualitzada i de totes les prestacions necessàries per garantir unes condicions òptimes de treball als agents.
Aquesta incorporació reforça el compromís de l’Ajuntament amb la seguretat, alhora que aposta per criteris de sostenibilitat i eficiència energètica en el servei públic.