Tarragona
Desestimada la sol·licitud d'FCC on demanava no formalitzar el contracte amb Urbaser
L’empresa ha presentat un escrit a l’Ajuntament de Tarragona en què anuncia que interposarà un recurs contenciós i que, quan ho faci, demanarà la suspensió de l’adjudicació del lot 1
L’Ajuntament de Tarragona desestima la sol·licitud presentada per FCC Medio Ambiente SAU en què demana que s’abstingui d’executar l’acord del Consell Plenari del 24 d’abril de 2025 i, per tant, no es formalitzi el contracte amb Urbaser per realitzar el contracte de servei de transport i recollida de residus urbans, neteja viària, neteja de platges, terrenys i camins municipals, així com d’informació ambiental.
L’empresa FCC ha presentat un escrit a l’Ajuntament de Tarragona en què anuncia que interposarà un recurs contenciós i que, quan ho faci, demanarà la suspensió de l’adjudicació del lot 1. Aquest escrit demana al consistori que s’abstingui de formalitzar el contracte amb l’empresa Urbaser. I això és exactament el que desestima l’Ajuntament, perquè «no ens trobem davant els supòsits de suspensió de l’article 117 de la Llei 39/2025». És més, el consistori remarca que «la interposició d’un recurs contra la resolució del Tribunal Català de Contractes del Servei Públic que aixeca la suspensió no implica la suspensió del procediment de contractació i, en aquest sentit, ho ha confirmat el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales».
D’altra banda, la jurisprudència del Tribunal Suprem «reconeix que en aquells supòsits en què sigui en via administrativa o en via contenciós administratiu no hi càpiga recurs en ser cosa jutjada o ferma administrativament, no opera l’obligació de resoldre respecte de les pretensions relacionades amb la cosa jutjada, en ser una situació ja consolidada sobre la que no procedeix cap pronunciament».
En definitiva, l’Ajuntament de Tarragona remarca a l’escrit de resposta a la sol·licitud de l’empresa FCC que «si estem, com és el cas, davant d’una inadmissió d’un recurs per ser actes ferms administrativament -cosa que ha reconegut el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic- no s’escau admetre cap suspensió».