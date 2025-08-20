Reconeixement
Un curtmetratge del tarragoní David Aymerich, premiat al Cerdanya Film Festival
'Abril' està dirigit per Alexandra Iglesias i protagonitzat per Sofia Otero
El curtmetratge Abril, dirigit per Alexandra Iglesias i protagonitzat per Sofia Otero (Os de Plata a Berlin per 20.000 especies de abejas), està produït per la productora tarragonina Ayhe Productions. L’obra, que es va estrenar al passat Festival de Màlaga, suma ara el Premi a Millor Curtmetratge en Català al Cerdanya Film Festival.
La directora va ser l’encarregada de rebre el guardó aquest passat dissabte, 16 d’agost, a Puigcerdà. El jurat del festival, un dels referents en el circuit de curtmetratges al nostre país i qualificador pels Premis Goya, ha destacat «l’excel·lència artística de l’obra, així com la sensibilitat i la força narrativa amb què tracta la seva història».
Aquest reconeixement consolida Abril dins del circuit de festivals i posa de manifest el talent emergent de la seva directora, Alexandra Iglesias, i el compromís de la productora tarragonina Ayhe Productions amb el cinema emergent de qualitat. A més, aquest premi posiciona el curtmetratge en la carrera per ser candidat als Premis Gaudí de l’Acadèmia del Cinema Català, un pas important en la trajectòria de l’equip del curtmetratge.
El guardó arriba en un moment clau del projecte, que continua la seva ruta per festivals nacionals i internacionals amb l’objectiu de donar a conèixer una proposta cinematogràfica íntima i universal alhora sobre les primeres menstruacions amb una mirada íntima molt personal i suggerent. A més, Abril es podrà veure properament a la televisió TAC12, com ja venen fent totes les produccions d’en David Aymerich i Ayhe Productions en el seu interès de voler arribar al públic de casa amb propostes locals de gran abast internacional.