Castells
Sant Magí de gamma extra per la Jove de Tarragona i segon 5 de 8 de la història dels de Sant Pere i Sant Pau
Els Xiquets del Serrallo carreguen el primer 3 de 8 del seu historial i els Xiquets de Tarragona fan el 2 de 8 amb folre
La diada de Sant Magí de Tarragona ha tornat a comptar amb castells de gamma extra gràcies a la Jove de Tarragona que ha completat el 2 de 9 i el pilar de 8 amb folre i manilles, per segon cop aquesta temporada, a més dels dos castells bàsics de 9. La Colla Castellera de Sant Pere i Sant Pau també ha sortit satisfeta amb el seu segon 5 de 8 de la història, a més del 3 i el 4 de 8. En canvi, els Xiquets de Tarragona i els del Serrallo han acabat amb sensacions agredolces. Els ratllats han completat el 2 de 8 amb folre, però el 3 de 9 folrat els hi ha quedat en intent i s'han conformat amb el 3 i el 4 de 8, el primer només carregat. Els serrallencs han carregat el primer 3 de 8 del seu historial i han completat el 5 i el 7 de 7.
Jove de gamma extra
La Jove de Tarragona s'ha anotat el 3 de 9 amb folre a primera ronda. Els liles l'han fet sense gaires complicacions, tot i que al pis de quints no han acabat de treballar còmodes. A continuació, els liles han encarat el 2 de 9 amb folre i manilles, descarregant-lo gairebé a la perfecció. Així, s'han anotat el primer gamma extra de l'actuació. Els del Cós del Bou era el segon cop que el feien enguany, després del de la diada de les Neus, a Vilanova i la Geltrú.
Els de la camisa lila han tancat el sistema de rondes amb el 4 de 9 amb folre, una mica obert al pis de quarts. Finalment, la Jove ha plantat el pilar de 8 amb folre i manilles. L'espadat ha patit diverses remenades durant la descarregada, però el quart i el quint l'han pogut controlar de manera espectacular fent embogir la plaça de les Cols.
Segon 5 de 8 dels de Sant Pere i Sant Pau
La Colla Castellera de Sant Pere i Sant Pau ha estat l'encarregada d'obrir plaça i ho ha fet amb el 5 de 8, un castell que només havia descarregat pel Concurs de Castells de l'any passat. Segon intent de la història i segon cop que el completen. L'estructura ha pujat nerviosa, amb alguna relliscada entre els dosos, però amb l'aleta, els del barri cooperativista l'han pogut controlar fent desfermar la plaça.
Amb els deures fets, els de Sant Pere i Sant Pau han triat el 3 de 8, un castell que fins fa pocs anys era el seu sostre. Tot i pujar un pèl lent, s'ha mostrat sòlid en tot moment. Els de la camisa verda han completat el 3 de 8 a última ronda. El carro gros també ha anat lent, però l'han fet sense problemes.
Mal dia pels Xiquets de Tarragona
Els Xiquets de Tarragona han obert amb el seu primer 2 de 8 amb folre de l'any. Una estructura amb el tronc totalment renovat, que no feien des del 2022, i que tot i no ha presentat les millors mides entre els pisos de quarts i de quints, han pogut descarregar. Després, han intentat el 4 de 9 amb folre. El castell pujava molt remenat, i amb dosos col·locats, ha fet llenya.
Els matalassers han triat el 3 de 8 per recuperar sensacions, però no han tingut millor sort. Quan començaven a desmuntar-lo, l'estructura s'ha trencat a l'alçada de quints deixant el castell en carregat. Finalment, en ronda de repetició, han completat el 4 de 8.
Primer 3 de 8 dels serrallencs
Els Xiquets del Serrallo han optat pel 5 de 7 a primera ronda, una construcció que s'ha vist ferma en tot moment. A segona ronda, arribava l'objectiu dels serrallencs. El 3 de 8 ha pujat molt lent, amb dubtes de l'enxaneta en tot moment. Després de fer l'aleta i amb una estructura patint, s'ha trencat al pis de quarts quedant amb el castell només coronat. Tot i això, s'han anotat el primer 3 del seu historial. Els del barri mariner han tancat la diada amb un còmode 7 de 7.