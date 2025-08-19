Mobilitat
Retencions a l'N-240 a Tarragona per l’accident d’un camió
El conductor del camió no ha resultat ferit, però l’incident ha generat complicacions en el trànsit
L’accident d’un camió ha provocat retencions, aquest dimarts al matí, a la carretera N-240 al seu pas per Tarragona. El succés ha ocorregut poc abans de les vuit, a l’altura del punt quilomètric 3,8, en direcció a Valls. El vehicle ha quedat creuat a la via després de fer la tisora, fet que ha obligat a tallar la circulació.
El conductor del camió no ha resultat ferit, però l’incident ha generat complicacions en el trànsit. Des de primera hora s’han habilitat desviacions alternatives a través del nucli de Sant Salvador per reduir la congestió. Fins al lloc s’han desplaçat tres patrulles dels Mossos d’Esquadra, que s’han encarregat de regular la circulació.
Una dotació de Bombers de la Generalitat també ha intervingut per contenir una gran taca de gasoil abocada sobre la calçada, aplicant sepiolita amb l’objectiu d’evitar riscos addicionals. En aquests moments, només queda un carril tallat al trànsit encara que, això sí, la circulació continua sent intensa a la zona.