Societat
Les obres per a reobrir el túnel de Cala Romana es preveu que arrenquin demà
Tot i les indicacions de la Guàrdia Urbana, molts banyistes creuen l’espai per arribar a la platja Llarga diàriament
Les obres per a reobrir el túnel de Cala Romana es preveu que arrenquin demà. Segons ha pogut saber el Diari Més, així ho ha comunicat Adif, la propietària de l’espai, a l’Ajuntament de Tarragona. Els fets es remunten a la setmana passada, quan es van desprendre pedres de la zona més propera a la platja Llarga, sota de les vies de tren. Adif no ha fet comentaris al respecte a aquest mitjà.
Tot i que el túnel porta tancat diversos dies, desenes de banyistes el creuen diàriament per anar a la platja. Des de gent gran, famílies amb infants i joves. «Hem vist les tanques de la policia, però com veiem molta gent creuar nosaltres també ho hem fet», explicava ahir al migdia Rodrigo Campos, que està a Tarragona de vacances amb la seva família de Madrid.
Els Bombers van actuar a la zona, així com l’equip de manteniment d’Adif. No es van registrar danys personals. La Guàrdia Urbana va marcar el perill i recomana l’accés per la platja dels Capellans. «Van caure roques i per això està tancat. No s’hauria de passar, però tothom ho fa», comentava la Pilar, una veïna de Cala Romana, a uns banyistes que es van sorprendre per la situació. «No entenc el cartell i he creuat perquè és el camí més ràpid a la platja», deia Omar, un turista de Toulouse.
Recentment, la Federació d’Associacions de Veïns Est de Tarragona (FAVE) ha presentat una notificació formal a l’Ajuntament de Tarragona i a Adif denunciant la «perillositat» del pont. Segons l’entitat, la infraestructura presenta un deteriorament estructural greu que posa en risc la seguretat dels veïns, vianants i usuaris. Per aquest motiu, exigeixen el «sanejament urgent i la reconstrucció immediata» del pas.
Millores de pas
Aquesta millora de pas a la zona no és l’única que reclamen els residents. Els veïns de Cala Romana també exigeixen que les plataformes de pas a la sorra s’amplïin, com s’ha fet amb la platja per a gossos. Sobretot per a les persones grans o amb alguna discapacitat.
De fet, aquest estiu ja va haver-hi polèmica amb la zona habilitada per a gossos a la Platja Llarga. Al juliol, l’Ajuntament va modificar el projecte inicial i va retornar al model obert de l’any passat, que permetia l’accés directe dels animals a l’aigua.
Paral·lelament, els serveis de dutxes, el pas per a vianants i el tram del camí de ronda es van reubicar a la part posterior de la platja, a tocar de les roques i del túnel d’accés, per «garantir una millor convivència» entre tots els usuaris de l’espai, segons va informar el consistori tarragoní.