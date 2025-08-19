Diari Més

Societat

Les obres per a reobrir el túnel de Cala Romana es preveu que arrenquin demà

Tot i les indicacions de la Guàrdia Urbana, molts banyistes creuen l’espai per arribar a la platja Llarga diàriament

Tot i que el túnel porta tancat diversos dies, desenes de banyistes el creuen diàriament per anar a la platja.

Tot i que el túnel porta tancat diversos dies, desenes de banyistes el creuen diàriament per anar a la platja.Diari Més

Oriol Castro
Publicat per
Oriol Castro

Creat:

Actualitzat:

Les obres per a reobrir el túnel de Cala Romana es preveu que arrenquin demà. Segons ha pogut saber el Diari Més, així ho ha comunicat Adif, la propietària de l’espai, a l’Ajuntament de Tarragona. Els fets es remunten a la setmana passada, quan es van desprendre pedres de la zona més propera a la platja Llarga, sota de les vies de tren. Adif no ha fet comentaris al respecte a aquest mitjà.

Tot i que el túnel porta tancat diversos dies, desenes de banyistes el creuen diàriament per anar a la platja. Des de gent gran, famílies amb infants i joves. «Hem vist les tanques de la policia, però com veiem molta gent creuar nosaltres també ho hem fet», explicava ahir al migdia Rodrigo Campos, que està a Tarragona de vacances amb la seva família de Madrid.

Els Bombers van actuar a la zona, així com l’equip de manteniment d’Adif. No es van registrar danys personals. La Guàrdia Urbana va marcar el perill i recomana l’accés per la platja dels Capellans. «Van caure roques i per això està tancat. No s’hauria de passar, però tothom ho fa», comentava la Pilar, una veïna de Cala Romana, a uns banyistes que es van sorprendre per la situació. «No entenc el cartell i he creuat perquè és el camí més ràpid a la platja», deia Omar, un turista de Toulouse.

Recentment, la Federació d’Associacions de Veïns Est de Tarragona (FAVE) ha presentat una notificació formal a l’Ajuntament de Tarragona i a Adif denunciant la «perillositat» del pont. Segons l’entitat, la infraestructura presenta un deteriorament estructural greu que posa en risc la seguretat dels veïns, vianants i usuaris. Per aquest motiu, exigeixen el «sanejament urgent i la reconstrucció immediata» del pas.

Millores de pas

Aquesta millora de pas a la zona no és l’única que reclamen els residents. Els veïns de Cala Romana també exigeixen que les plataformes de pas a la sorra s’amplïin, com s’ha fet amb la platja per a gossos. Sobretot per a les persones grans o amb alguna discapacitat.

De fet, aquest estiu ja va haver-hi polèmica amb la zona habilitada per a gossos a la Platja Llarga. Al juliol, l’Ajuntament va modificar el projecte inicial i va retornar al model obert de l’any passat, que permetia l’accés directe dels animals a l’aigua. 

Paral·lelament, els serveis de dutxes, el pas per a vianants i el tram del camí de ronda es van reubicar a la part posterior de la platja, a tocar de les roques i del túnel d’accés, per «garantir una millor convivència» entre tots els usuaris de l’espai, segons va informar el consistori tarragoní.

Identifiquen 40 persones al Bosc de la Marquesa

La Guàrdia Urbana ha identificat 40 persones al Bosc de la Marquesa. El dispositiu especial per a evitar actes incívics es va desplegar des de dijous fins a diumenge. No hi ha hagut cap denúncia ni incidència greu, un fet que remarca la importància d’aquest dispositiu com a eina preventiva i dissuasiva.
tracking