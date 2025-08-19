Sant Magí
Arriba el dia gran de Sant Magí a Tarragona: consulta el programa, actes i ubicacions
Entre els actes més destacats es troba la diada castellera o la tanda de lluïment del Seguici de Sant Magí
Durant tot el dia, Portal del Carro.
Obertura del Portal del Carro per facilitar la tradicional visita dels ciutadans a l’epicentre de la celebració.
L’espai restarà obert ininterrompudament de 5 a 21 h, tot i que la distribució dels càntirs i mides tradicionals es farà de 5 a 13 h i de 18 a 21 h.
5 h, església del Portal del Carro.
La Missa primera. Tot seguit, misses a les 6, 7, 8, 9 i 10 h. Totes aquestes misses són organitzades per l’administració de la capella del sant.
7 h, des de la pl. de la Font.
Les Matinades de Sant Magí. Toc conjunt de matinades dels grallers i timbalers, que recorreran els principals carrers i places de la ciutat per anunciar que ha arribat el dia de Sant Magí.
8 h, c. Sant Domènec, 18.
Esmorzar de forquilla.
10 h, passeig marítim de Rafael Casanova, zona del Mare Internum.
• 10 h. Xocolatada per a tothom
• 10.15 h. Concurs infantil de dibuix de temàtica marina
• 10.30 h. Travessia de natació amb aletes
• 11.10 h. Lliurament de premis
• 11.30 h. Missa a Mas Bonet
• 12.15 h. Professó submarina i col·locació de la imatge de sant Magí per part dels submarinistes de la SES dins la cova
11 h, ermita de Sant Magí, Portal del Carro.
Missa solemne de Sant Magí, presidida per l’arquebisbe de Tarragona, Joan Planellas. A l’acabar la missa, ofrena floral a sant Magí, interpretació del parenostre i cant dels goigs a càrrec de la Societat Coral L’Àncora de Tarragona.
11.30 h, pl. de les Cols.
Entrada a plaça de les colles castelleres, a toc de gralla i timbal.
12 h, pl. de les Cols.
Castells, amb els Xiquets de Tarragona, la Colla Jove Xiquets de Tarragona, els Xiquets del Serrallo i els Castellers de Sant Pere i Sant Pau.
Cada colla intervé per torn rotatiu, decidit per sorteig. L’actuació consta de tres rondes, però la colla que no completi les tres construccions pot arribar a fer dues tandes més, mantenint l’ordre sortejat, i en la darrera ha d’aixecar construccions superiors a les ja bastides. Els pilars tanquen l’exhibició. A l’acabar, toc de vermut amb els grallers i els timbalers de les colles.
19 h, des de la pl. de la Font cap al Portal del Carro.
L’Anada a Professó amb el Seguici de Sant Magí. Hi participen el penó de la festa a cavall, Magí de les Timbales, gegantons Negritos, Gegants Moros, Gegants Vells de la ciutat i del Cós del Bou, Nanos Vells, Nanos Nous, Ball de Bastons de Tarragona, Cos de Bastoners de l’Esbart Santa Tecla, grallers, timbalers i Banda Unió Musical de Tarragona, juntament amb la corporació municipal, escortada per la Guàrdia Urbana de gran gala.
Itinerari: bda. Misericòrdia, c. Major, pl. Cols, c. Merceria, c. Pare Iglésias, c. de les Coques, c. Sant Pau i pla de Palau
19.30 h, des del Portal del Carro.
La Professó de Sant Magí, en la qual els integrants del Seguici precedeixen la creu processional acompanyada per dos cirials, els infants representant la persecució i martiri de sant Magí pels soldats romans, els penons corporatius, els Ministrers de la Ciutat de Tarragona, que acompanyen la imatge del sant -seguint compassadament el so dels timbals-, i el clergat.
Itinerari: c. Arc de Sant Llorenç, c. Sant Pau, pla de Palau, c. Claustre, c. Escrivanies Velles, pla de la Seu, c. Pare Iglésias, c. Merceria, c. Major, c. Nau, Pilats, pl. Rei, c. Portella, c. Granada, pl. Sant Antoni, c. Descalços, pl. Pagesia i c. Arc de Sant Llorenç
20.30 h, aproximadament.
L’Entrada de Sant Magí a la capella del Portal del Carro, amb el potent, tossut i persistent acompanyament del foc pirotècnic i els trons de la Pirotècnia Garcia de Lliçà d’Amunt, que culminarà quan la petita imatge del patró s’endinsi pel Portal del Carro.
Tot seguit, un cop el sant hagi entrat, des de la plaça de la Pagesia, pujada dels tradicionals pilars caminant de les colles castelleres per ordre d’antiguitat.
20.45 h, des del Portal del Carro fins a la pl. de la Font.
Tornada del Seguici de Sant Magí.
21 h, Rambla Nova, davant del Monument a la Sardana.
Ballada de sardanes.
21 h, aproximadament, pl. de la Font.
Tanda de lluïment del Seguici de Sant Magí, que clourà aquest Sant Magí 2025.