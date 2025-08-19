Fotografia
15 imatges per 15 anys de castells com a patrimoni cultural de la UNESCO
La Coordinadora de Colles Castelleres porta a l’Espai Turisme del carrer Major de Tarragona l’exposició fotogràfica ‘Som patrimoni. Som castells’ aquest Sant Magí
La Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya (CCCC) continua celebrant el 15è aniversari de la inclusió dels castells a la Llista Representativa del patrimoni cultural immaterial de la humanitat de la UNESCO. Durant aquest 2025, són diferents els actes i activitats que estan celebrant arreu del país en el marc de la campanya de celebració ‘Som patrimoni. Som castells’ i un dels plats estrella és l’exposició itinerant homònima.
La mostra exposa quinze imatges representatives, una per cada any d’aniversari, que porten la signatura de reconeguts fotògrafs com David Oliete, Emilio Morenatti, Mireia Comas, David Ramos, Pau Corcelles, Marçal Cubells, Joel Mesas i Pol Vente. Tots els moments captats per les càmeres són emblemàtics: des dels pilars caminant per la Mercè a Tarragona; el primer i únic pilar de 9 amb folre, manilles i puntals de la història, que van carregar els Castellers de Vilafranca per Tots Sants de l’any 2022; la recuperació dels castells en l’estiu del 2021 —amb mascaretes i distància entre colles— després de la pandèmia de la covid; o el primer 4 de 10 amb folre i manilles descarregat de la història —ho van aconseguir els Minyons de Terrassa el novembre del 2015.
El president de la CCCC, Albert Torres, assegura que l’exposició és la mostra perfecta del que són i han estat els castells en aquests quinze anys: «Des de la canalla, les emocions, els valors i alguna construcció imprescindible». «Hem ajuntat quinze fotògrafs que no s’havien ajuntat mai en una exposició i, a més, comptem amb Emilio Morenatti, que és la joia de la corona de la mostra», afegeix.
Morenatti és un dels fotògrafs més reconeguts i premiats en l’àmbit internacional. És el cap de fotografia d’Associated Press a Espanya i Portugal, ha rebut dos premis Pulitzer de fotografia —l’any 2021 i l’any 2023— i una menció d’honor en els World Press Photo l’any 2007.
Torres explica que «vam inaugurar l’exposició a Valls, a casa nostra, per les festes de Sant Joan, que marca l’inici de la temporada castellera i ha estat itinerant passant per l’Institut d’Estudis Ilerdencs de Lleida». «La rebuda en aquests municipis ha estat molt bona: al Museu Casteller de Valls va rebre 327 visites i a Lleida, no tenim xifres, però també va tenir una bona acollida», assegura.
«Ara, ens venia de gust portar-la a Tarragona i fer-la coincidir amb les festes de Sant Magí», conclou. Ahir dilluns es va inaugurar la mostra a l’Espai Turisme del carrer Major de Tarragona i romandrà oberta al públic durant més d’un mes, fins al pròxim 30 de setembre.