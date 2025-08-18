Cultura
Trobada de gegants, gelats i cotxets
L’Associació de Geganters del Passeig Torroja va celebrar la desena trobada per Sant Magí
Gran part de Tarragona restava ahir a la tarda tranquil·la, amb persianes abaixades, en silenci, capejant la calor com es podia. Menys a la rambla Nova, que a mitja tarda s’omplia de famílies i turistes que esguardaven els gegants plantats que participaven a la X Trobada de Gegants i Nanos de Sant Magí, organitzada per l’Associació de Geganters del Passeig Torroja i el Club Maginet.
«És un privilegi fer-ho per nosaltres un any més. Enguany el nombre de colles ha sigut més reduït a causa de la falta de pressupost», va explicar Aaron Sentís, president i cap de colla dels Geganters del Passeig Torroja. La colla no pot fer tants intercanvis com altres anys, al no disposar de transport propi. «Som una unió de gitanos i gent no gitana, grans i petits, i intentem fer les coses amb el màxim amor», va expressar Sentís. Aquesta cura es notava i la gent aplegada a la rambla la valorava. Riuades de famílies amb cotxets i infants molt petits passejaven entre els gegants i gaudien de la cercavila. A causa de la calorada, l’opció preferida per acompanyar el seguici era agafar un gelat dels pocs establiments oberts en diumenge.
Des de Miralsot, Osca
A la trobada van participar colles geganteres de dins i fora del país. Des dels gegants de Miralsot, a Osca, fins als gegants de les Borges del Camp o la geganta Mata Hari de Lleida. Els gegants de Santa Bàrbara van ser enguany els convidats d’honor. «Són de propietat municipal, abans tenien colla. Gairebé mai surten fora del poble, però vam mantenir contacte i els hem pogut portar després de molts anys», va indicar Sentís.
També els van acompanyar la parella dels gegants de Torredembarra, els capgrossos de Renau, la geganta Frida, els gegants del carrer Merceria, del barri del Port i els del Serrallo. En aquest cas, els vells i els nous, que generaven furor i moltes fotografies. «La ciutadania de Tarragona també es bolca molt amb la nostra trobada. Esperem poder continuar fent la trobada cada any. Fins que el cos digui prou», va concloure el cap de colla.