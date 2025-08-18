Veïnal
Queixes per la brutícia després del Jordi's Festival al Parc del Francolí
Els veïns denuncien que no s'hagi netejat durant el cap de setmana
Els veïns de la zona del Parc del Francolí de Tarragona han mostrat la seva indignació per l'estat en que va quedar el parc després de la celebració del Jordi's Festival el passat divendres a la nit, en motiu de les festes de Sant Magí.
Els ciutadans critiquen que l'Ajuntament no hagi fet res al respecte ja que és un acte organitzat pel propi consistori. Els veïns denuncien que no acudís cap brigada per fer la neteja i que el parc hagi quedat tan brut durant tot el cap de setmana.