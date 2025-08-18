Societat
Nova princesa i cavaller de La Cucafera Baixa 2025
María Torguet i Aritz París, de 8 anys, van ser escollits dissabte al càsting
María Torguet i Aritz París, tots dos de 8 anys, són la nova princesa i cavaller de La Cucafera Baixa 2025. Van ser escollits dissabte a la tarda en el càsting celebrat a la plaça de les Cols i conduït per Adrià Recasens, dins les festes de Sant Magí. L’acte va comptar amb 16 candidates a princesa i 2 a cavaller, molts d’ells repetidors.
María Torguet, que ja havia participat l’any passat, ha vist recompensada la seva perseverança, mentre que Aritz París s’estrenava com a aspirant i ha aconseguit el paper. Tots dos han expressat la seva il·lusió de ser protagonistes de la llegenda. Van rebre una bossa festiva del Seguici, obsequi de la botiga El Barato, que també confecciona la nova vestimenta de l’entitat. Paula Manresa, princesa sortint, els va lliurar el relleu compartint la seva experiència.
El jurat, format per Iván Puente, Anna Torralba i Vicenç Cañón, va destacar la dificultat de la decisió, valorant poemes, posada en escena, gesticulació i simpatia davant un públic nombrós. La Cucafera Baixa 2025 se celebrarà el dissabte 13 de setembre a les 22.30 h, precedida per La Captura i culminada amb La CucaFesta a la plaça dels Carros.