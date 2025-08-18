Urbanisme
L’Ajuntament vol desbloquejar el nou barri del Nàstic «abans d’acabar l’any»
L’aprovació definitiva del PMU-34 es preveu abans del 2026, any en què s’iniciarà la redacció del projecte executiu
L’Ajuntament de Tarragona vol accelerar la tramitació del futur barri del Nàstic. El govern municipal està a l’espera dels últims informes necessaris per poder procedir amb l’aprovació provisional del Pla de Millora Urbana 34, que preveu la construcció de més de 500 habitatges a tocar del Nou Estadi Costa Daurada. L’executiu socialista confia que enguany es pugui desbloquejar, per fi, aquesta nova zona residencial projectada fa més d’una dècada.
«Ens queda només un informe intern de l’Empresa Municipal de Transports (EMT) i un altre de Bombers per poder anar a l’aprovació provisional per part del consell plenari», detalla el conseller d’Urbanisme, Nacho García Latorre. Un cop hi hagi llum verda per part dels grups municipals, haurà de ser la Generalitat de Catalunya —a través de la Comissió Territorial d’Urbanisme— qui doni el «sí» definitiu a la proposta.
El tercer tinent d’alcalde espera que «aquesta part estigui enllestida abans d’acabar l’any» i, a partir del 2026, es comencin a redactar «els projectes d’urbanització i reparcel·lació». L’edil remarca que el terreny on es construirà el nou barri del Nàstic és una «zona de creixement prioritària», de la mateixa manera que el sector de Parcel·les Iborra i tot l’entorn de l’Ermita de la Salut. La creació d’aquest nou districte a l’Arrabassada «suposarà un canvi molt gran i una aposta per l’habitatge protegit a la zona de Llevant, on fins ara no hi havia o era molt residual», assenyala García Latorre.
L’àmbit del PMU-34 afecta una superfície aproximada de 124.000 metres quadrats, ubicats entre la rotonda de la Via Augusta i el Nou Estadi. La part residencial se situarà en el sector nord, el més proper a les instal·lacions del club grana. En total, es preveu la construcció de 525 pisos: 162 seran de protecció pública i 363 de promoció lliure. Tots seran plurifamiliars i es dividiran en sis illes. Hi haurà quatre amb un màxim de 46 habitatges i altres dues que podran arribar fins als 94.
El conseller d’Urbanisme recorda que el 45% de la propietat dels terrenys on es construirà el nou barri pertanyen a l’Ajuntament, que podria ingressar més de 960.000 euros anuals a través de taxes i impostos dels residents. Així s’exposa en la memòria del pla de millora, on s’estima que hi podrien viure uns 1.130 tarragonins. D'altra banda, es calcula que el consistori es gastaria uns 880.000 euros anuals per oferir els serveis públics, com el de la neteja, en aquesta zona. El Nàstic posseeix també el 45% de la superfície, mentre que el 10% restant pertany als petits promotors.
Un llarg camí
Després d’un llarg camí en el que ha hagut de superar diferents obstacles, el consistori busca ara fer el pas definitiu per impulsar aquest projecte. La Junta de Govern va aprovar inicialment el PMU-34 a principis del 2020. El novembre d’aquell any, el Tribunal Suprem va tombar el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) del 2013, fet que va obligar a reiniciar la tramitació del futur barri del Nàstic.
El pla es va tornar a aprovar de forma inicial el març del 2024. Més d’un any després, l’Ajuntament treballa per tenir llum verda definitiva i poder centrar els seus esforços en la redacció dels projectes i, posteriorment, començar les obres d’urbanització.