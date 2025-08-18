Seguretat
Identifiquen 40 persones durant el dispositiu conjunt al Bosc de la Marquesa
L'operatiu es va posar en marxa amb motiu del pont de l'Assumpció per evitar actes incívics en aquest espai natural i el seu entorn
El dispositiu policial que es va iniciar el passat dijous 14 d'agost i ha estat actiu durant aquest cap de setmana al Bosc de la Marquesa ha finalitzat amb quaranta persones identificades. Des de la Guàrdia Urbana de Tarragona expliquen que no hi ha hagut cap denúncia ni incidència greu, un fet que remarca la importància d'aquest dispositiu com a eina preventiva i dissuasiva.
L'actuació s'ha fet, com cada any, amb la coordinació i participació d'altres cossos de seguretat com són els Mossos d’Esquadra, la Guàrdia Civil, els Agents Rurals i el Guarda del Bosc de la Marquesa; i el principal objectiu del dispositiu és evitar actes incívics en aquest espai natural i les platges i les cales del seu entorn.
Durant els quatre dies del dispositiu, els agents han controlat la zona per evitar possibles estacionaments de vehicles als accessos de les cales, acampades, festes, focs i comportaments incívics. Anys enrere, en aquesta zona de la ciutat es produïen aglomeracions i força incidències. Ara, amb la posada en marxa d'aquest dispositiu policial anual, el nombre de fets delictius s'ha anat reduint cada any.