Política
ECP denuncia que el 94% dels refugis climàtics de Tarragona van romandre tancats durant l’onada de calor
La formació també critica que la zona de Llevant no disposa de cap refugi climàtic interior
El Grup Municipal En Comú Podem Tarragona ha denunciat avui la inoperativitat de la xarxa de refugis climàtics municipals durant el passat diumenge 17 d’agost, jornada que, segons l’AEMET i el Meteocat, va ser probablement la més calorosa de tot l’any 2025.
Segons la formació, dels 17 refugis interiors que l’Ajuntament anuncia a la seva pròpia web, només un (la nova estació d’autobusos) va estar obert en les hores centrals del dia, fet que suposa que el 94,1% (16 de 17) van romandre tancats. Aquesta realitat desmunta completament el sentit d’uns equipaments que han de servir per protegir la ciutadania davant episodis de calor extrema.
El regidor Toni Carmona, d’En Comú Podem, ha volgut donar testimoni personal de la situació: «Vaig recórrer a la tarda un per un els 17 refugis anunciats i vaig poder comprovar que tots, menys l’estació d’autobusos, eren tancats. En un dia amb temperatures històriques, Tarragona es va quedar pràcticament sense cap recer climàtic. No podem permetre que això torni a passar».
Des de la formació es recorda que tant l’AEMET com el Meteocat havien anunciat amb antelació que el cap de setmana del 16 i 17 d’agost seria especialment crític, amb màximes de rècord. Malgrat això, no hi va haver ni previsió ni comunicació per part de l’Ajuntament sobre quins refugis estarien realment operatius. «Sembla que es dona per fet que els cops de calor també descansen en diumenge —però la realitat ens demostra tot el contrari», ha ironitzat Carmona.
A més, En Comú Podem ha remarcat que, actualment, la zona de Llevant no disposa de cap refugi climàtic interior, «deixant sense cobertura una part important de la ciutat que també pateix amb intensitat els efectes de les onades de calor». «És urgent que el govern municipal habiliti espais de refugi a Llevant, perquè tots els barris han de tenir dret a un refugi climàtic segur i proper», ha subratllat Carmona.
El grup municipal exigeix que s’actualitzi immediatament el protocol perquè els refugis climàtics estiguin disponibles també en caps de setmana i festius, que es comuniqui amb claredat i antelació a la ciutadania quins equipaments s’obriran en situacions d’alerta, i que es planifiquin nous refugis a zones desateses com Llevant.