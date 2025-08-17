Obituari
Mor l’exconseller de l'Ajuntament de Tarragona Ferran Sánchez Camins als 83 anys
També va ser president d’Ematsa del 2007 al 2011
Ferran Sánchez Camins, exconseller de l’Ajuntament de Tarragona, va morir ahir a l’edat de 83 anys. Sánchez Camins va ser conseller del grup municipal del Partit Socialista de Catalunya des del 1983 fins al 1999. Sánchez Camins va formar part del govern de Recasens, al capdavant d’àrees com Guàrdia Urbana, Medi Ambient i Personal. Després, va ser president del consell d’administració de l’Empresa Municipal Mixta d’Aigües de Tarragona (EMATSA) entre el 2007 i el 2011 i president de la comissió de sanejament d’aigües.
Durant la seva presidència, l’empresa pública va inaugurar la seu situada a la muntanyeta de Sant Pere i Sant Pau, que acull la seva activitat. L’Ajuntament de Tarragona va enviar ahir una nota de condol per la mort de l’exconseller. El Consistori va voler fer arribar el seu profund condol a familiars i amics i va recordar la seva trajectòria a nivell municipal.
Sánchez Camins també va ser vicepresident del Club Gimnàstic de Tarragona i va estar molt vinculat a la penya dels Pallaresos, municipi on també va ser regidor a l’Ajuntament.